صادقی: بازی نفسگیر و کم اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر،، در پایان هفته دوم لیگ متمرکز والیبال بانوان در گروه (ب) تیم پیکان با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب ذوب آهن شد.

فریبا صادقی سرمربی تیم والیبال ذوب آهن اصفهان پس از پیروزی تیمش مقابل پیکان گفت: دیدار حساس ذوب آهن و پیکان برگزار شد. با توجه به اینکه از روزهای گذشته صعود تیم ما به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شده بود، نتیجه امروز تفاوتی نداشت اما برایمان بسیار مهم بود که مقابل پیکان پیروز شویم.

وی ادامه داد: چرا که در دور رفت به دلیل اشتباهات فردی نتیجه را مقابل پیکان واگذار کرده بودیم. پیروزی امروز باعث تقویت روحیه بازیکنان شد و همچنین این برد را تقدیم باشگاه و دست اندرکاران تیم می‌کنیم. بازی امروز نفسگیر و کم اشتباه بود.