تجهیزات گلخانه دریایی ایرانی شد/ توسعه فناوری آب شیرین کن خورشیدی

دکتر نادرقلی ابراهیمی مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۱۶ طرح مصوب داریم که هرکدام در حال پیگیری هستند.
وی با بیان اینکه یکی از آنها گلخانه دریایی است، بیان کرد: در سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان نیاز است که از انرژی خورشیدی و مزیت ساحلی استفاده شود. از این رو یکی از طرحها، توسعه فناوریهای آب شیرین کنهای خورشیدی بود که به صورت پایلوت اجرایی شده است.
دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ادامه داد: فناوری استفاده از انرژی خورشیدی و تأمین آب و انرژی از آب دریا در گلخانههای دریایی تاکنون در اختیار کشور ما نبوده و اکنون دانش بومی آن به نتیجه رسیده تا در گلخانههای دریایی مورد استفاده قرار بگیرد.
ابراهیمی افزود: این فناوری ویژه در سواحل دریا با استفاده از انرژی خورشیدی و از طریق رطوبت دهی- رطوبت گیری، آب شور دریا را شیرین سازی میکند و در گلخانه دریایی برای آبیاری و همچنین تأمین سرمایش مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته وی، علاوه بر استفاده از آب شور دریا برای گلخانه از مزیتهای دیگر استفاده از این تجهیزات، اشتغالزایی است که به واسطه فناوری ایرانی ایجاد شده است.
وی افزود: به واسطه این آب شیرین کنهای خورشیدی، آب و محصولات گلخانهای در ساحل دریا تولید میشود که تاکنون از این انرژی بی بهره بودیم.
ابراهیمی خاطر نشان کرد: این طرح در مرحله پایلوت خود به اجرا درآمده و پس از دو دوره کشت در فصلهای سرما و گرما با این سیستم، میتوان تحلیل کاملتری از میزان صرفه جویی و همچنین افزایش بهره وری آب و انرژی در مقایسه با سیستمهای مشابه ارائه داد و برنامه ریزی های بهتر برای توسعه این سیستم در کل نوار ساحلی کشور را در دستور کار قرار داد.
