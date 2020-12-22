حسن رنگرز: رحمان عموزاد در ابتدای مسیر قهرمانی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد تنها آزادکاران کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۰ صربستان در وزن ۵۷ کیلوگرم، توانست با کسب مدال برنز و کارنامه‌ای قابل از این پیکارها خارج شود. عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر شعبان کیزیلتاش از ترکیه را از پیش رو برداشت و در دور بعد ۱۱ بر صفر گیوی داویدوی از ایتالیا را مغلوب کرد. رحمان در ادامه دیامانتینو فافه از گینه بیسائو را با نتیجه ۹ بر صفر ضربه فنی کرد اما در نیمه نهایی مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان از روسیه شکست خورد و به دیدار رده بندی راه یافت. عموزاد در این دیدار ولادیسلاو آندریف دارنده مدال برنز جهان از بلاروس را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

در همین راستا حسن رنگرز مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه رحمان عموزاد در ابتدای مسیر قهرمانی قرار دارد، گفت: جوانانی مثل رحمان باید از تجربه دیگران استفاده کنند تا بتواند این مسیر را با بهترین کیفیت طی کند.

حسن‌رنگرز با حضور در منزل رحمان عموزاد از وی تجلیل به عمل آورد، اظهار داشت: بیشتر قهرمانان از مناطق کم برخوردار و روستایی هستند که نشان دهنده موقعیت اجتماعی جهت موفقیت جوانان مستعد روستایی است.

در این دیدار که عسکری محمدیان رئیس هیأت کشتی مازندران و اصغر بذری نایب از قهرمانان و مربیان این استان حضور داشتند از رحمان عموزاد خلیلی با اهدای پاداش نقدی تجلیل به عمل آمد.