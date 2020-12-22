تورم نقطه‌ به نقطه نزولی شد و به ۴۴.۸ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار نرخ تورم آذر ماه را اعلام کرد. طبق این گزارش منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ۴۴.۸ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۱.۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ۵٧.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٣.١ واحد درصدی به ٣٨.٧ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۴۴.۲ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٨.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به ۲.۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.٠ درصد و ۰.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۱.۹ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل، ٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴.٩ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم حمل و نقل با منفی ۳.۶ درصد، بیشترین کاهش قیمت را در این ماه داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۳۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی برابر ۳۰.۵ درصد میباشد که برای خانوارهای شهری ١.٥ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغنها و چربیها» (روغن مایع، روغن نباتی جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، دوغ پاستوریزه، تخم مرغ)، گروه «میوه و خشکبار» (نارنگی، پرتقال، انار)، گروه «آشامیدنیها» (نوشابه گازدار، آب میوه، چای خارجی بستهای) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای آماده)، «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین گروه «حمل ونقل» (انواع اتومبیل سواری) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٣٩٩ برای دهکهای مختلف هزینهای از ۲۷.۹ درصد برای دهک اول تا ٣٧.٢ درصد برای دهک دهم است.
نظر شما