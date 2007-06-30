به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور در سال گذشته 1179میلیارد ریال تسهیلات اعطا کردند، که نسبت به ابتدای سال 85 رشد 41.7 درصدی نشان می‌دهد.

از کل رقم تسهیلات اعطایی، 3.5 درصد آن وام‌های قرض‌الحسنه، 7.7 درصد مضاربه، 4.8 درصد سلف، 15 درصد مشارکت مدنی، 5.1 درصد جعاله، 48.2 درصد فروش اقساطی، 3 درصد اجاره به شرط تملیک، 1.8 درصد مشارکت حقوقی، 1 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم، 0.2 درصد خرید دین، 0.7 درصد اموال معاملات، و 9.2 درصد مطالبات معوق و سررسید گذشته بوده است.

در سال 85 نسبت به سال 84 تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری 38.8 درصد، بانک‌های تخصصی 40.9 درصد، و تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 57.5 درصد رشد داشته است.

مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز تا پایان اسفند 85 با 56 درصد رشد نسبت به اسفند سال 84 به 108هزار و 915 میلیارد ریال رسید. در این میان، مطالبات معوق بانک‌های تجاری 40.2 درصد، بانک‌های تخصصی 72.3 درصد و بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 213.4 درصد رشد کرد.

مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در ابتدای سال گذشته 3 هزار و 353 میلیارد ریال بود که تا پایان سال 85 به 10 هزار و 511 میلیارد ریال رسید.