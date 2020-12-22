ساعت پروازی فرودگاه پیام تغییر کرد

منوچهر اتقیایی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه ساعت پرواز از فرودگاه پیام تغییر کرده است، اظهار کرد: بر همین اساس پروازهای روز شنبه این فرودگاه از ششم دی ماه از مبدا کرج به مقصد اهواز ساعت ١١و ١٠ دقیقه انجام می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین پروازهای روز چهارشنبه از مبدا پیام به مقصد اهواز از سوم دی ماه از ساعت ١١و ١٥ دقیقه انجام خواهد شد.

معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه پیام ادامه داد: این تغییر ساعت پروازی با توجه به وضعیت آب و هوایی در فصل زمستان و به منظور پیشگیری از بروز هر گونه تأخیر و یا کنسلی پروازها صورت گرفته است.

وی متذکر شد: همچنین مسیر پروازی جدید نیز به پروازهای فرودگاه پیام افزوده شده که در آینده نزدیک اطلاع رسانی می‌شود.