تکلیف پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص نیست

اکبر شوکت، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در برنامه ششم توسعه این موضوع آمده بود که سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی برای بدهی پرداخت کند تا در سال آخر برنامه، تمامی بدهی‌ها تسویه شود.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: نه تنها بدهی گذشته را دولت پرداخت نکرده، بلکه بدهی‌های جدیدی را نیز اضافه کرده است به طوری که بدهی جاری دولت به این سازمان ۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال است.

وی تأکید کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم پرداخت همین ۵۰ هزار میلیارد تومان را نباید با صندوق‌های لشگری، کشوری و فولاد سهیم کنند و چرا در لایحه بودجه آمده است ۹۰ هزار میلیارد تومان به تمامی صندوق‌های بیمه‌ای و همچنین برای بدهی دولت به تأمین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق پرداخت خواهد شد.

به گفته عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، ما سال‌های زیادی تلاش کردیم تا بتوانیم حق خود را بگیریم و سازمان برنامه و بودجه نیز می‌توانست در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تمامی صندوق‌ها اختصاص دهد تا حداقل ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان آن به تأمین اجتماعی برسد.

شوکت با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۰ پیشنهاد را به هیئت دولت فرستادیم مبنی بر اینکه برخی از مناطق مانند منطقه آزاد مکران به تأمین اجتماعی واگذار شود که بار مالی نیز برای دولت نداشته باشد، گفت: در چنین شرایطی دولت می‌توانست بخشی از بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و ۵۰ میلیون نفر از جمعیت جامعه نیز که عضو تأمین اجتماعی هستند، از آن بهره مند شوند.