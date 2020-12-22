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۲ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۷

رئیس کمیته امداد ماهدشت:

۱۳۰۰ سبد کالا بین نیازمندان ماهدشت توزیع شد

۱۳۰۰ سبد کالا بین نیازمندان ماهدشت توزیع شد

کرج - رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ماهدشت گفت: در طرح شهید سردار سلیمانی یک هزار و ۳۰۰ سبد کالای معیشتی بین نیازمندان ماهدشت توزیع شد.

مجید امیریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رزمایش کمک مؤمنانه با همکاری کمیته امداد امام (ره)، آستان قدس رضوی، ستاد عتبات عالیات و مرکز نیکوکاری شهدای ماهدشت برگزار شد، اظهار کرد: در طرح شهید سردار سلیمانی یک هزار و ۳۰۰ سبد کالای معیشتی به ارزش ۶۵۰ میلیون تومان بین نیازمندان ماهدشت توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) ماهدشت تمامی ظرفیت‌های مقدور را برای توزیع گسترده ارزاق و مایحتاج مددجویان و نیازمندان به کار بسته است، تصریح کرد: در این طرح برنج، روغن، ماکارونی، رب، حبوبات و میوه به ارزش هر سبد ۵۰۰ هزار تومان بین نیازمندان ماهدشت توزیع شده است.

رئیس کمیته امداد امام (ره) ماهدشت متذکر شد: مراجعه حضوری به دفتر کمیته امداد امام (ره) ماهدشت و ۹ مرکز نیکوکاری طرف تعامل با این اداره، تماس با شماره تلفن ۰۲۶۳۷۳۱۰۲۲۲ و واریز کمک نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۵۳۱۶۴ راه‌های مشارکت مردم نیکوکار در این طرح است.

کد مطلب 5101894

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