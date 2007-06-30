  1. بین الملل
  2. سایر
۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۶

نوری المالکی خواستار ادامه حضور جبهه التوافق در دولت عراق شد

نوری المالکی خواستار ادامه حضور جبهه التوافق در دولت عراق شد

نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای ضمن درخواست از جبهه التوافق( نماینده اقلیت سنی) به خارج نشدن از دولت، بر ضرورت اتحاد و یکپارچگی همه گروه های عراقی و حل مشکلات از راه گفتگو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی تصمیم جبهه التوافق از بزرگترین احزاب اهل تسنن در پارلمان عراق مبنی بر کناره گیری از دولت،" نوری المالکی" امروز شنبه از این حزب خواست که از تصمیم خود صرف نظر و از قانون پیروی کند.

در بیانیه ای که از سوی مالکی صادرشده، آمده است :"خطاب به سران جبهه التوافق می گویم که گفتگو تنها راه حل مشکلات است".

وی خاطر نشان کرد: به تمام گروه های سیاسی عراق توصیه می کنم که کناره گیری از دولت، نه تنها مشکلی را حل و فصل نخواهد کرد، بلکه مشکلات بسیاری را برای ملت عراق به وجود خواهد آورد.

شایان ذکر است تصمیم مذکور جبهه التوافق پس از آن صورت گرفت که افراد بازداشت شده به اتهام قتل پسر "مثال الالوسی" نماینده عراقی در اعترافات خود اعلام کردند: اسعد هاشمی وزیر فرهنگ عراق در قتل پسر آلوسی دست داشته است؛ در پی این اعترافات نیز مسئولان قضایی عراق، 5 روز پیش حکم بازداشت هاشمی را صادر کردند.   

کد مطلب 510191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها