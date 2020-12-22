۸۸ میلیارد ریال طرح آبخیزداری برای شاهرود در دست اجرا است

محمدرضا کشاورزیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طرح ۹ در ۹۹ از ابتدای سال جاری در حوزه منابع طبیعی کلید خورده است، ابراز داشت: یکی از این طرح‌ها آبخیزداری است که عملیات اجرایی آن‌ها در حوزه‌های ابر، دهملا، سورخان، تاش، ابرسج و میغان و سطوه در دست اجرا قرار دارد.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به نقش و اهمیت آبخیزداری برای اجرای این طرح‌ها ۸۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: کل حجم عملیات بندهای سنگ و ملات در شش حوزه به حجم ۲۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب سنگ و ملات و ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمکعب عملیات خاکی است

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه عملیات بیولوژیک در ۴۷۵ هکتار از حوزه‌های آبخیز شهرستان اجراشده است، ابراز داشت: این عملیات مواردی نظیر کپه کاری، بذرپاشی و کنتور فارو را در بردارد که در حوزه‌های آبخیز مذکور از اول مهرماه سال جاری اجراشده است و تلاش شد تا از نیروهای بومی و جوامع محلی به کار گرفته شوند زیرا بیشترین مشارکت را در حفظ عرصه‌های طبیعی خواهند داشت.

کشاورزیان ضمن بیان اینکه ایجاد شرایط لازم برای زادآوری و تکثیر گونه‌های مرتعی و افزایش تولید علوفه مرتع از برنامه‌های صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، تصریح کرد: با فعال‌سازی طرح‌های مرتع‌داری عملیات قرق و حفاظت در سطح بیش از ۴۷۵ هکتار از مراتع شاهرود با مشارکت مجریان طرح به اجرا درآمد افزایش تراکم پوشش گیاهی در پهنه‌های تحت قرق موجب تثبیت و پایداری خاک به‌عنوان بستر استقرار گیاهان و درنتیجه کاهش هدر رفت خاک و تولید رسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه در راستای اجرای طرح تفکیک اراضی ملی از مستثنیات کمربند حفاظتی در پنج کیلومتر از مرز اراضی حوزه قطری اجراشده است، افزود: این طرح ۵۰ پایه بنچ مارک بتونی بود که در درون زمین کارگذاری شد و اعتبارات این طرح از محل صندوق توسعه ملی تأمین‌شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه طرح کاداستر از ابتدای سال جاری تاکنون در سطحی بالغ‌بر ۳۰۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان اجراشده است، ابراز داشت: حدنگاری برای مساحت ۱۳۸ هزار هکتار دیگر نیز بااعتبار ۲.۸ میلیارد ریال در حوزه‌های آبخیز دهملا، تاش، طرود در دست اقدام است.

کشاورزیان بابیان اینکه در چالچالیان ۱۵۴ هکتار و چهارباغ ۶۰۰ هکتار ذخیره‌گاه ارس شناسایی‌شده است، اضافه کرد: ارتقا پوشش حفاظتی همه عرصه‌های منابع طبیعی شاهرود، مدیریت و بهره‌برداری از مراتع و آموزش و ترویج مشارکت‌های مردمی با راه‌اندازی سایت همیاران طبیعت از دیگر اقدامات منابع طبیعی در طرح ۹ در ۹۹ بوده است.