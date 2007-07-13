مراحل فنی "تولدی دیگر" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه ایمانی به تازگی تدوین فیلم را آغاز کرده و مرحله صداگذاری و میکس زیر نظر بهروز معاونیان و منصوره شهبازی انجام می شود. در مورد ساخت موسیقی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده و بر اساس برنامه این فیلم برای حدود دو ماه دیگر آماده نمایش خواهد شد.

"تولدی دیگر" داستان ملوان جوانی به نام زهیر است که برای یافتن کار همسر باردارش را در لبنان رها می کند و در یک کشتی مصری مشغول می شود. زمانی که وی می شنود در جنوب لبنان جنگ شده، به کشورش بازمی گردد. پس از پیگیری های زیاد اطلاع می یابد همسرش مفقود یا کشته شده و برای یافتن او به بندر طرابلس و بیروت می رود.



لوکیشن های این فیلم در دریای مدیترانه، کشتی مصری و بخش هایی از آن در کشور لبنان قرار دارد. مجری طرح این فیلم در لبنان علی ابوزید بوده و این اثر به زبان عربی ساخته شده است. بر اساس برنامه ریزی فیلم برای شرکت در جشنواره فیلم فجر امسال دوبله خواهد شد.



طلال جوردی، دارین حمزه، علی طهان، ادوارد هاشم، مونا کریم و پل سلیمان بازیگران اصلی فیلم، مسعود کرانی فیلمبردار، بهروز معاونیان صدابردار، محمدرضا قومی طراح چهره پردازی، عباس حاجی درویش طراح صحنه و لباس، مصطفی مسجدی مدیر تولید، اصغر پورهاجریان طراح جلوه های ویژه و فرید کلهر دستیار اول کارگردان و برنامه ریز فیلم هستند.



پروژه "تولدی دیگر" نخستین همکاری مشترک بخش خصوصی فیلمسازی ایران و لبنان محسوب می شود. سرمایه گذاری فیلم توسط شبکه الکوثر انجام شده و تهیه کننده آن عباس رافعی است.