با هر موضوعی که استحکام خانواده را سست کند مخالفم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پور محمدی وزیر کشور عصر امروز در حاشیه جشنواره بین المللی زنان سرزمین من ، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات وی درباره ترویج ازدواج موقت، اظهار داشت: در آن هنگام برای قشر خاصی در این خصوص صحبت کردم ولی ما با هر چیزی که بر هم زننده استحکام خانواده ها باشد، مخالفیم .

وی افزود: موضوع ازدواج موقت را به دلیل اینکه مطبوعات تسری دادند و فضاسازی کردند اجازه دهید، فضا آرام شود، سپس در این خصوص صحبت خواهم کرد.

پورمحمدی ادامه داد: هنگامی که در جمع گروه خاصی صبحت می کنیم، به طور طبیعی ویژگی خاصی را برای آنان قائل می شویم و لذا من این موضوع را برای قشر خاصی بیان کرده ام .

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: بهتر است در امور شهری و شوراها، درصدی به صورت الزامی برای زنان قائل گردیم، به دلیل اینکه بخشی از مدیریت شهری مربوط به زنان است.

پورمحمدی با بیان اینکه جایگاه زنان را در وزارت کشور ارتقا داده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص با سازمان مدیریت نیزصحبت کرده ایم و این موضوع مورد موافقت رئیس جمهور هم قرار گرفته است.