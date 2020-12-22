افزایش تعداد احزاب استان ایلام به ۸۱ حزب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر سه شنبه در نشست با جمعی از احزاب و فعالین سیاسی با عنوان این مطلب که توسعه سیاسی در گرو توسعه احزاب است، اظهار کرد: اعتقاد راسخ به توسعه احزاب دارم و خوشبختانه در دولت تدبیر و امید در این زمینه اقدامات خوبی شکل گرفته است.

وی با عنوان این مطلب که افزایش احزاب سیاسی باعث افزایش تحرک و پویایی در فضای سیاسی و اجتماعی خواهد شد، بیان کرد: مادامی که آراستگی سیاسی پویا و قدرتمند هست که بازیگران اصلی سیاسی، احزاب باشند به همین منظور دنبال افزایش رشد کمی و کیفی احزاب در استان هستیم.

نوذری با عنوان اینکه متأسفانه در یک سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانسته‌ایم حضوری در خدمت احزاب باشیم، گفت: اما خوشبختانه با شکل دهی تالار احزاب در فضای مجازی توانسته‌ایم این ارتباط را برقرار سازیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با از بین رفتن این ویروس منحوس شاهد نشست‌ها و هم اندیشی احزاب و فعالین سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پرشور کردن این دوره از انتخابات باشیم.

معاون استاندار در ادامه به تحلیل وضعیت احزاب در استان پرداخت و گفت: در بحث کمی سال ۹۶ تعداد ۴۷ حزب داشته‌ایم و هم اکنون این میزان به ۸۱ حزب افزایش یافته است و در بحث کیفی نیز خانه احزاب را شکل داده‌ایم.

وی تاکید کرد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم و هر چه جلوتر می‌رویم فعالیت و جنب و جوش احزاب نیز بیشتر می‌شود که این مهم برای حضور پرشور و حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای حائز اهمیت است.

بر اساس این گزارش در پایان این نشست معاون سیاسی و امنیتی استاندار مجوز فعالیت احزاب استانی همدلی مردم تحول خواه و کارگزاران سازندگی ایران شعبه استان ایلام را به نمایندگان این دو حزب واگذار کرد.