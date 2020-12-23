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۳ دی ۱۳۹۹، ۷:۴۵

بدون انجام بررسی های لازم؛

دادگاه عربستان شکایت خانواده «الهذلول» درباره شکنجه وی را رد کرد

دادگاه عربستان شکایت خانواده «الهذلول» درباره شکنجه وی را رد کرد

یک دادگاه در عربستان، شکایت خانواده الهذلول، فعال زن سعودی مبنی بر شکنجه وی در زندان این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، رسانه های سعودی از رد شدن شکایت خانواده لجین الهذلول فعال زن سعودی در خصوص شکنجه و اذیت و آزار جسمی وی توسط بازپرسان عربستان، خبر دادند.

این در حالیست که خانواده الهذلول ۲۰ ماه قبل شکایتی را در این خصوص تنظیم و ارائه داده بودند.

فعالان سعودی نیز در اعتراض به این حکم دادگاه عربستان، هشتگ «لجین دروغ نمی گوید» را ایجاد کردند. خانواده الهذلول اعلام کرد که در جریان این جلسه دادگاه توجهی به گفته های لجین صورت نگرفته است.

علیاء خواهر لجین نیز با انتشار تصویری از یکی از محافظان محمد بن سلمان خبر داد وی در سال ۲۰۱۸ بر روند بازجویی و نگهداری از لجین نظارت داشته است.

پس از انتشار تصاویر در صفحه شخصی علیاء مشخص شد «ذعار الحربی» از محافظان فعلی یکی از کاخ های سلطنتی در جده عربستان است که در قتل جمال خاشقجی هم دست داشته است.

الهذلول که از سال ۲۰۱۸ تاکنون در زندان عربستان سعودی به سر می‌برد تنها به جرم تلاش برای لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان در این کشور بازداشت شده است.

وی در زندان‌های عربستان، از سوی بازجوها و مسئولان این زندان‌ها تحت شکنجه‌های روحی و جسمی شدید قرار گرفته است. پیشتر عفو بین الملل خواهان آزادی فوری الهذلول شده بود.

کد مطلب 5102654
فاطمه صالحی

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