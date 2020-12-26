کاربری منزل در تبعید رهبر معظم انقلاب به مزایده گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به تازگی ۵۴ مجموعه تاریخی را در ۲۵ استان به منظور احیا، مرمت و واگذاری حق بهره برداری مدت معین به مزایده گذاشت. خانه در تبعید رهبر معظم انقلاب در شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان از بناهایی بود که طی این آگهی به مزایده رفت.

در طرح کاربری و مطالعات اولیه فرصت‌های سرمایه گذاری بناهای استان‌ها و در توضیح دلایل توجیهی اعطای کاربری بنای خانه رهبر معظم انقلاب به فرهنگی موزه و پذیرایی این طور آمده که مقرر شده سازه‌ای مشابه با بنای فوق در مقابل بنای این خانه نیز احیا شود و سرمایه گذار از بنای موجود با کاربری موزه و از بنای احداث شده جدید با کاربری پذیرایی و فرهنگی بهره برداری کند.

قیمت پایه اجاره بهای ماهانه برای این بنای ثبت شده در فهرست میراث ملی، یک میلیون تومان با ضریب افزایش سالانه مطابق با آخرین شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شده و بهره بردار آن می‌تواند به مدت ۱۵ سال که شامل ۸ دوره طراحی و مرمت بوده، مدت باقی مانده را برای بهره برداری مورد استفاده قرار دهد البته برآورد هزینه اجرای عملیات تکمیلی مرمت و آماده سازی احیای این بنا نیز ۸۱۰ میلیون تومان مشخص شد.

پس از اینکه فراخوان بناهای تاریخی در اختیار صندوق احیا زیر نظر وزارت میراث فرهنگی داده شد، پاکت‌های مربوط به سرمایه گذاران بخش خصوصی متقاضی را باز کردند. بعد از ارزیابی فنی و اقتصادی ۴۶ پاکت ارسال شده به دبیرخانه فراخوان عمومی مرمت، احیا و حق بهره برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی، ۳۲ متقاضی امتیاز لازم را کسب کرده و در نهایت تقاضای سرمایه گذاری در ۲۲ بنا به تأیید کمیسیون مزایده رسید که در میان آنها خانه رهبری نبود.

این بنا در سال ۱۳۷۰ توسط فردی به نام پروی فاضل مالک بنا به عنوان یادبودی از دوران تبعید حضرت آیت الله خامنه ای به سازمان میراث فرهنگی وقت اهدا شد. این ساختمان به مدت حدود یک سال در دوران تبعید از دی ماه سال ۱۳۵۶ تا شهریور ۱۳۵۷ میزبان معظم له بوده و هم اکنون به عنوان موزه قرآن و عترت یادآور حضور ایشان است.

اتاق‌های این ساختمان هر یک کاربری جداگانه ای داشته اند و به عنوان کتابخانه، محل اقامت حجت الاسلام راشد یزدی، محل اسکان و استراحت مقام معظم رهبری و آشپزخانه مورد استفاده قرار می گرفته است و هم اکنون با کاربری موزه عترت و قرآن در حال بهره برداری است موزه قرآن و عترت که همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح شد، شامل مجموعه اتاق‌هایی برای بازگو کردن خاطرات دوران تبعید رهبر و نمایش نسخ خطی از قرآن کریم، تفاسیر، کتابهای دعا و اسناد و نامه‌های مربوط به انقلاب است. این بنا با مصالح بومی، خشت و گل و معماری سنتی ساخته شده و دارای ۴ اتاق بوده یک حمام و یک خبازخانه، به ترتیب در قسمت‌های جنوب، شمال غربی و شمال شرقی واقع شده است که هر یک به وسیله دربی چوبی به حیاط راه دارد.

معماری سنتی و بومی منطقه را می‌توان در آن دید. چهار اتاق این خانه در اطراف حیاط آن قرار دارند و حوض بسیار زیبایی در میان حیاط خودنمایی می‌کند. چهار باغچه نیز در اطراف این حوض وجود دارد. چهار اتاق آن با درهای چوبی رو به حیاط باز می‌شود.

اوایل سال ۸۵ تعمیرات این بنا به اتمام رسیده که شامل اندود کاه گل دیوارهای داخلی و خارجی بنا داخل اتاق‌ها و سقف بوده همچنین اندود گچ اتاق‌ها و اجرای آجر فرش کف اتاق‌ها، حیاط مرکزی، اجرای مجدد باغچه‌ها و حوض مرکزی، تعمیرات خبازخانه و سرویس بهداشتی، اجرای تأسیسات آب و فاضلاب برق و تلفن و سیستم ایمنی از جمله اقدامات انجام شده در این بنا است با این حال بنا مجدد نیاز به مرمت دارد. همچنین در گذشته سازه‌ای مشابه بنای خانه رهبری در مقابل این بنا موجود بوده که تخریب شده است و نیاز به احیا و بازسازی دارد.