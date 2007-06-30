به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، کلیه ثبت نام کنندگان بهمن ماه 85 سیم کارت های اعتباری این شرکت ، حداکثر تا 31 تیرما سال جاری، مهلت دارند تا با مراجعه به همان محل ثبت نامی و پرداخت باقیمانده مبلغ ثبت نام (330 هزار ریال) نسبت به دریافت سیم کارت اعتباری خود اقدام نمایند.

در حال حاضر تمامی سیم کارت های اعتباری ثبت نام کنندگان بهمن ماه 85 شرکت ارتباطات سیار، در محل های ثبت نامی متقاضیان موجود است و با پایان مهلت یاد شده سیم کارت های باقیمانده باطل شده و همانطور که در اطلاعیه ثبت نام نیز ذکر شده بود، مبلغ ده هزار ریال پرداختی اولیه نیز قابل استرداد نیست.