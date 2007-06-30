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۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۰

ملی پوشان فوتبال درکلاس توجیهی جام ملتهای آسیا شرکت کردند

ملی پوشان فوتبال درکلاس توجیهی جام ملتهای آسیا شرکت کردند

ملی پوشان فوتبال کشورمان عصر امروز در کلاس توجیهی پیرامون حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا شرکت کردند .

به گزارش خبرنگارمهر، دراین کلاس توجیهی که با حضورسرپرستان، کادرفنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان درمحل هتل المپیک برگزارشد، دستورالعمل های اجرایی AFC درطول مسابقات جام ملتهای آسیا توسط امیرکریم پوردبیرکمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تشریح شد.

براساس این گزارش دراین جلسه توجیهی پیرامون رعایت برخی آئین نامه های اجرای مسابقات نظیراستفاده بازیکنان ازنشان تبلیغاتی بر روی پیراهن و وسایل شخصی، زمان انجام مصاحبه بعد ازجلسات تمرینی وکنفرانس های خبری، تعداد نفرات مجازنفرات ذخیره برای نشستن بر روی نیمکت و... توضیحات و تذکرات لازم به اعضای تیم ملی ارائه شد.    

کد مطلب 510280

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