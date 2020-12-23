مردم از غفلت نسبت به امر به معروف و نهی از منکر خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری صبح چهارشنبه در دیدار با دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان‌های استان یزد اظهار داشت: ستاد استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر باید طبق قانون برنامه‌های خود را اجرا کند و احیای این دو فریضه را در تمام ادارات در گام اول به مرحله اجرا درآورد.

وی با اشاره به اینکه احیا و سپس اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید مدنظر قرار گیرد، افزود: امر به معروف و نهی از منکر، امتیاز امت اسلامی است که سایر ادیان از آن بی بهره هستند و از آنجا که این فرایض همگانی هستند، شناخت معروف‌ها و منکرها برای همگان ضروری است.

آیت الله ناصری ادامه داد: اگر فرایض امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود، مقدمه برای اجرای سایر واجبات نیز فراهم می‌شود بنابراین هم وظیفه مردم و هم وظیفه حکومت‌هاست که هر کدام به سهم خود در مسئله امر به معروف و نهی ازمنکر دخالت داشته باشند.

وی ادامه داد: حکومت‌ها در مقام اجرا باید برای امر به معروف و نهی از منکر برنامه ریزی داشته باشند و مردم نیز باید نسبت به منکرها و معروف‌ها آشنایی داشته باشند تا این فرایض را به درستی اجرا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: باید تلاش کنیم زمینه‌های منکر را در جامعه از بین ببریم و زمینه‌های رشد معروف را فراهم کنیم و اکنون وظیفه ستادهای امر به معروف و نهی از منکر است که این دو مهم را محقق کنند.

امام جمعه یزد تاکید کرد: همگان باید خود را در برابر معروف‌ها و منکرها مسئول بدانند تا معروف‌هایی نظیر نماز جماعت، نمازجمعه و … ترک نشود.

ناصری با تاکید بر اینکه مردم باید از این غفلت و بی توجهی نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر به یکدیگر خارج شوند، اظهار داشت: باید در احیای امر به معروف و نهی از منکر تا جایی پیش برویم که همه نسبت به انجام آن احساس تکلیف کنیم.

وی ادامه داد: اینکه در کشور ما حکومت الهی تحقق پیدا کرد، معروف بزرگی است و این اتفاق مهم را امام احیا کرد و اکنون معروف‌های بزرگ دیگری در جمهوری اسلامی تحقق یافته که مهمترین آن ولایت است و باید در مقابل هجمه در برابر این معروف بزرگ دفاع کنیم.

امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه باید در مقابل ظلم ظالمان ایستاد، همه ما باید نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مطلع باشیم و احساس مسئولیت کرده و برای آن برنامه ریزی کنیم و در این صورت، احیای امر به معروف و نهی از منکر محقق می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه احساس وظیفه نسبت به امر به معروف باید در جامعه ایجاد شود، تصریح کرد: این هنر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر است که باید این حس را ایجاد کند.