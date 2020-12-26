به گزارش خبرنگار مهر، موج شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شد بسیاری از روال معمول زندگی از جمله فعالیتهای ورزشی اعم از اردوها و مسابقات داخلی و خارجی یکی پس از دیگری لغو شوند. هر چند این روال نسبت به اوایل سال کمی امیدوارکنندهتر شده و برخی از رشتههای ورزشی توانستند با کسب مجوز، اردوها و مسابقات خود را برگزار کنند، اما هنوز بسیاری از رویدادهای بین المللی لغو و به زمان دیگری موکول شدند.
در این میان باید به آغاز اردوی تیم ملی وزنه برداری اشاره کرد که جمعی از قهرمانان و مدعیان را در کمپ تیمهای ملی در مجموعه ورزشی آزادی گردهم آورد تا این نفرات بتوانند در محیطی مناسب از نظر رعایت پروتکلهای بهداشتی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا مهیا شوند.
از سوی دیگر به دنبال برگزاری اردوی تیم ملی وزنه برداری، پیکارهای لیگ هم با برگزاری نخستین هفته در اهواز آغاز شد که این موضوع نویدبخش ادامه برنامههای مدون این رشته در کشورمان است.
در همین راستا محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه برداری بازگشت مدعیان به اردو پس از ماهها بلاتکلیفی که با آغاز لیگ توأم شد را اتفاقی خوب و امیدبخش خواند و به خبرنگار مهر گفت: این رویدادها را باید اتفاق خوبی تلقی کرد که امید و انگیزه بالایی را به وزنه برداران کشورمان بخشید. طبیعی است هر وقت اردو یا مسابقهای برگزار شود، مدعیان هم با جدیت و انگیزه بیشتری تمرین میکنند تا بتوانند به هدفشان برسند.
وی به برگزاری لیگ اشاره کرد و افزود: رقابتهای لیگ از نظر مالی یک بحث قابل توجه و مهم است که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و شرایط کرونایی میتواند منبع درآمدی خوبی برای وزنه برداران باشد. بدیهی است برگزاری لیگ باعث خوشحالی ماست که توانستیم سهم کوچکی در رفع مشکلات داشته باشیم. ضمن اینکه برای برگزاری لیگ، همه دست به دست هم دادند و ما با کمک مسئولان ورزش کشور و همچنین ستاد عالی مبارزه با کرونا توانستیم چنین مسابقاتی را برنامه ریزی و وارد فاز اجرایی کنیم.
دبیر فدراسیون وزنه برداری در پایان با تاکید بر وجود مسیری هموار برای پیشرفت و تحقق اهداف مدعیان تیم ملی گفت: مطمئناً تیم ملی وزنهبرداری تنها مختص به اردونشینان فعلی نیست و دیگر مدعیان هم اگر خارج از اردو و پشت خط ماندهاند، میتوانند با تمرینات منسجم و منظم به آینده امیدوار باشند. کمااینکه برخی از آنها نیز هم اکنون مشغول تمرین و رسیدن به رکوردهای ایده آل هستند تا توسط کادر فنی به اردوی تیم ملی دعوت شوند.
