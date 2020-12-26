عمل های جراحی کم هزینه در بیمارستان آستان قدس حسینی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی الموسوی، مسئول بخش اطلاع رسانی بیمارستان تخصصی امام زین العابدین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی گفت: با دستور مستقیم شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت الله سیستانی و متولی شرعی آستان قدس حسینی بیش از سیصد و پانزده عمل جراحی برای شهروندان عراقی به صورت رایگان در سال ۲۰۲۰ انجام شد که ارزش آن بالغ بر سه میلیارد دینار عراقی است.

وی گفت: هزار و سیصد و هشتاد و پنج عمل جراحی تخصصی با هزینه اندک در سال جاری میلادی به رغم شروع کرونا در بیمارستان انجام شد.

الموسوی تصریح کرد: این بیمارستان در سال جاری میلادی پذیرای تعداد زیادی از مصدومان در جریان تظاهراتی بود که در استان‌های عراق برگزار شد و همه آنها به صورت رایگان درمان شدند. همچنین دارو و مراقبت‌های بهداشتی به بیش از پنج هزار و پانصد بیمار مبتلا به ویروس کرونا ارائه شد که همچنان این اقدامات از طریق کادر پزشکی متخصص ادامه دارد. این مرکز خدماتی را به صورت رایگان به بیماران بستری در منازل خود ارائه می‌نماید.

شایان ذکر است بیمارستان تخصصی امام زین‌العابدین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی با توجه به مسئولیت آن خدمات پزشکی و درمانی بسیاری را ارائه می‌دهد و از مهمترین بیمارستان‌های عراق است.