  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۱۶

در قالب فیلم کوتاه؛

تدوین «سوگنامه‌ای به رنگ آبی» تمام شد

تدوین فیلم کوتاه «سوگنامه‌ای به رنگ آبی» توسط سعید امینی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم کوتاه «سوگنامه‌ای به رنگ آبی» به نویسندگی و کارگردانی معراج بهرامی به پایان رسید. این فیلم به زودی وارد مرحله صداگذاری و همچنین آماده برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «اون ازم عصبانیه … چون من خیلی عکس دارم… همش این توعه… به هیچکس نشونش نمی‌دم…»

عوامل دیگر فیلم عبارتند از بازیگران: علیرضا مهران، شایلین رحیمی خو، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: سعید قاسمی، دستیار دوم کارگردان: محمدعلی هاشمی، منشی صحنه: پریسا دادخواه، مدیرتولید: مجتبی میرزایی، مدیر پروژه: پروا نریمانی، مدیر تصویربرداری: مهدی نیرومند، دستیار اول تصویربردار: رضا خداداد، مجری نور: امید معبودی، محمدرضا ابراهیمی، مسئول حرکتی دوربین: شهباز ضیایی، مسئول فنی دوربین: شهرام رنجبر، مدیر صدابرداری: امیرعباس علیرضایی، دستیار صدابرداری: مجید صداقت، تدوین: سعید امینی، طراح صحنه و لباس: پروا نریمانی، دستیار صحنه و لباس: آیدا گلشن، مدیر صحنه: پویا کابینی مقدم، دستیار صحنه: حسین مهرجویی، طراح گریم: داوود فتحی، عکاس پشت صحنه: الناز افتخاری، نوازنده هارمونیکا: ساغر رحمانیان، بدلکار: حامد آقا سید مهدی، دستیار تولید: بهرام امینی.

