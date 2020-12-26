به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم کوتاه «سوگنامه‌ای به رنگ آبی» به نویسندگی و کارگردانی معراج بهرامی به پایان رسید. این فیلم به زودی وارد مرحله صداگذاری و همچنین آماده برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «اون ازم عصبانیه … چون من خیلی عکس دارم… همش این توعه… به هیچکس نشونش نمی‌دم…»

عوامل دیگر فیلم عبارتند از بازیگران: علیرضا مهران، شایلین رحیمی خو، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: سعید قاسمی، دستیار دوم کارگردان: محمدعلی هاشمی، منشی صحنه: پریسا دادخواه، مدیرتولید: مجتبی میرزایی، مدیر پروژه: پروا نریمانی، مدیر تصویربرداری: مهدی نیرومند، دستیار اول تصویربردار: رضا خداداد، مجری نور: امید معبودی، محمدرضا ابراهیمی، مسئول حرکتی دوربین: شهباز ضیایی، مسئول فنی دوربین: شهرام رنجبر، مدیر صدابرداری: امیرعباس علیرضایی، دستیار صدابرداری: مجید صداقت، تدوین: سعید امینی، طراح صحنه و لباس: پروا نریمانی، دستیار صحنه و لباس: آیدا گلشن، مدیر صحنه: پویا کابینی مقدم، دستیار صحنه: حسین مهرجویی، طراح گریم: داوود فتحی، عکاس پشت صحنه: الناز افتخاری، نوازنده هارمونیکا: ساغر رحمانیان، بدلکار: حامد آقا سید مهدی، دستیار تولید: بهرام امینی.