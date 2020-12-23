به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی عصر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه دبیران پیشین و سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز که با حضور سردار اصلانی معاون دبیرکل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، اظهار کرد: تراکم بالای جمعیت، حاشیه‌نشینی و رشد روزافزون مهاجرت، البرز را در حوزه اجتماعی آسیب‌پذیر کرده است، بنابراین همواره درصدد پیشگیری از بروز مشکلات و موضوعاتی همچون اعتیاد هستیم.

وی افزود: سردار مؤمنی همواره عنایت ویژه‌ای به البرز داشته‌اند که این امر قابل قدردانی است.

اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ البرز

استاندار البرز بیان کرد: در خصوص راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ استان از سوی دبیرکل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت که به علت عدم پیگیری مسئولان مربوطه در آن زمان، این اعتبار بازگشت خورد.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود سردار حسینی با توجه به اشرافی که به این موضوع دارد به‌عنوان دبیر جدید، پیگیر راه‌اندازی سریع این امکان برای استان البرز باشد.

شهبازی خاطرنشان کرد: چندی پیش با اقدام و برنامه‌ریزی ویژه حدود ۷۵۰ معتاد متجاهر با دستور ویژه از سطح استان جمع‌آوری شده و به کمپ‌های ماده ۱۵ تحویل داده شدند که نتایج بسیار خوبی در برداشت.

وی گفت: بر این اساس ضرورت دارد که اردوگاه ماده ۱۶ استان راه‌اندازی شود تا چنین اقدامی که مورد مطالبه مردم است، تداوم و استمرار یابد.

استاندار البرز متذکر شد: در این بخش علاوه بر بهره‌برداری از تمامی ظرفیت استان، نیازمند توجه ویژه ملی نیز هستیم، چراکه رشد مهاجرت و افزایش سالانه ۹۰ نفری جمعیت در البرز، حساسیت‌های بیشتری را می‌طلبد.

در این مراسم ضمن تکریم رحمان علیجانی به‌عنوان دبیر سابق، سردار حسینی به‌عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر البرز معارفه شد.