جوامع نابالغ بصیرت و حافظه ندارند/ ۹ دی نماد بلوغ مردم ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی سالاری ظهر امروز در نشست کارگروه گرامیداشت یومالله ۹ دی در خراسان شمالی، حماسه ۹ دی را نماد بلوغ سیاسی ملت ایران دانست و اظهار کرد: در جوامع نابالغ حافظه تاریخی و خودآگاهی تاریخی بهشدت ضعیف است؛ به همین لحاظ این جوامع، واکنشهایی ناپخته، ناشیانه، خام و کودکانه به رخدادها و رویدادهای نشان میدهد و ملتی که تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار آن است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: جوامع نابالغ در سیر حوادث و رویدادها و به دلیل سختیهایی که امروزه از جنبههای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متحمل میشوند، سختیها و مشقتهایی که دیروز با آن دستوپنجه نرم میکردند و بهمراتب بدتر از وضعیت امروز بود را به فراموشی بسپارند و خواهان بازگشت به گذشته شوند.
وی افزود: نبود این دو مؤلفه مهم بلوغ سیاسی یعنی بصیرت و آگاهی و حافظه تاریخی باعث بروز ویژگی دیگر در جامعه بلوغ نیافته میشود و آن عارضه جهل مرکب و سراب دانایی است؛ بهگونهای که جامعه نابالغ در عین حال که جاهل است نسبت به جهل خویش نیز اطلاع و باور نداشته و دانایی را همچون سرابی در مقابل چشمان خویش دارد.
سالاری استقلال و مردمسالاری حقیقی را از دیگر ویژگیهای جامعه و ملت بالغ دانست و گفت: جامعه نابالغ همچون کودکی رشدنیافته، همیشه محتاج آقابالاسر است و از همین رو نظامهای سلطنتی و ریاست جمهوریهای مادامالعمر دیکتاتور عمدتاً در جوامع نابالغ رشد میکنند و بههیچعنوان مردمسالاری واقعی در آنها تحقق حقیقی و عینی نمییابد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اضافه کرد: رفاه پوشالی حاکم در بخشی از این جوامع نابالغ نیز با این رویکرد است که به جامعه طفل اگر چیزی میدهند برای حرف شنویاش میدهند نه برای هوشمندیاش. به خلاف حالت بلوغ که انسانها در این مقطع از خودآگاهی، قدرت تشخیص و هویت شخصیتی برخوردارند و پدیده آقابالاسری را برنمیتابند.
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