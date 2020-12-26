به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در صربستان، این جشنواره در دو پانل برگزار و در آن در مورد ادبیات در محیط امروزی بحث شد. در این پنلها مسئلهای که مورد توجه قرار داشت این بود که آیا در بحبوحه وسوسههای مشهود و نامشهود جهان معاصر، ادبیات، خود جزو موضوعات نامشهود است؟
در پانل اول این برنامه که اختصاص به جایگاه ادبیات صربستان در جهان داشت، در مورد ترجمه آثار ادبی صرب، معرفی ادبیات صربستان در صحنه بینالملل و استفاده امکانات جدید برای معرفی ادبیات معاصر صربستان بحث شد.
در این گفتوگو ناشران و منتقدانی چون ولادیسلاو بایاتس، زوران هاموویچ و گویکو بوژوویچ حضور داشتند که هریک نظرات خود را ارائه کردند.
در پانل دیگر این برنامه که موضوع آن ادبیات و ویروس بود گویکو بوژوویچ و خانم دکتر میلنا جورجویچ و خانم دکتر یووانا میلووانوویچ در مورد تأثیرات ویروسهای جدید و قدیمی بر ادبیات و اینکه چگونه ادبیات به ما کمک میکند تا جهان واقعی مملو از خطرات مشهود و نامشهود و ویروسهای آشنا و ناآشنا را بهتر بشناسیم.
این پانلها بهصورت زنده از صفحه فیسبوک کتابخانه ملی صربستان (www.facebook.com/nbsrb) پخش شدند. برنامههای ضبط شده همچنین طی روزهای آتی از طریق کانالهای یوتوب، اینستاگرام، توئیتر و فیسبوک مرکز انتشاراتی آرهیپلگ در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
