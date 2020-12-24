  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۴۸

دبیر ستاد نماز جمعه کرمانشاه:

نماز جمعه فردا در کرمانشاه برگزار نخواهد شد

نماز جمعه فردا در کرمانشاه برگزار نخواهد شد

کرمانشاه- دبیر ستاد نماز جمعه کرمانشاه گفت: به دلیل رعایت دستورالعمل های ستاد استانی مبارزه با کرونا نماز جمعه فردا در کرمانشاه برگزار نخواهد شد.

عباس سروری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا (پنجم دی ماه) در کرمانشاه به علت رعایت دستورالعمل‌های ستاد استانی مبارزه با کرونا برگزار نخواهد شد.

وی افزود: از مردم تقاضا داریم در راستای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی فردا به درب مسجد جامع کرمانشاه مراجعه نکنند.

دبیر ستاد نماز جمعه کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه شاهد کاهش تعداد موارد بستری و مرگ و میر در استان کرمانشاه هستیم و انشاالله با رعایت هر چه بیشتر دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی شاهد از بین رفتن این ویروس منحوس باشیم.

سروری خاطر نشان کرد: برگزاری نماز جمعه در هفته آینده طی اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.‌

کد مطلب 5103905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه