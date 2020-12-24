صدور ۲۰ هزار کارت مجوز تردد بخش صنعتی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی رضوی بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از جمله اقدامات انجام شده خانه صنعت و معدن در وضعیت اخیر پیش آمده به علت ویروس کرونا، به توزیع ۲۰ هزار کارت تردد بخش صنعت توسط خانه صنعت و معدن و مدیریت خوب این امر اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه خانه صنعت و معدن مازندران فاقد یک تشکیلات بروکراتیک قوی است اما با تلاش شبانهروزی همکارانمان در خانه جهت خدمترسانی به بخش صنعت در این شرایط سختِ تردد موفق عمل کرده و اجازه نداد تا بخش صنعت به علت محدودیتهای تردد ایجاد شده دچار مشکل شده و واحدهای تولیدی ما اعتراضی در این زمینه نداشتهاند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران، از دیگر اقدامات به صدور جوازهای تأسیس که تاکنون توسط سازمان صمت استان صورت میگرفته و نیز انجام عملیات اداری مربوط به انتقال زمین به سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی اشاره کرد.
وی به نقش بارز خانه صمت استان در روند آزادسازی زمینهایی که مدتهاست در شهرکهای صنعتی بلااستفاده مانده اشاره و عنوان کرد: خانه صمت در کنار سازمان صمت و شرکت شهرکهای صنعتی استان بهشدت در حال ممیزی و بازبینی زمینهای واگذار شده و ایجاد شرایطی برای آزادسازی این زمینها و واگذاری مجدد آنها جهت فعالیت عملی صنعت است.
رضوی یکی از عوامل اصلی شروع فعالیت در زمینه خلع ید از افرادی که به هر علتی زمین را مال خود کردند و فعالیتی نمیکنند را خانه صنعت برشمرد و با اشاره به فعالیت خانه در ستاد احیا و ممیزی واحدها، افزود: اگر قرار است با توجه به منویات رهبری به جهش تولید برسیم؛ یکی از نخستین اقدامات این است که سرمایههای دایر را که به هر علتی بایر شدهاند، دوباره دایر کنیم.
تبدیل سرمایههای بایر به دایر
وی مهمترین وظیفه هر حاکمیتی را بعد از ایجاد امنیت برای شهروندانش، تبدیل سرمایههای بایر به دایر برای اثرگذاری مثبت در GDP کشور عنوان کرد و گفت: زمینهای فراوانی داریم که سند ندارد یا سند دارد اما کار خاصی روی آن انجام نمیشود و یا زمینهایی که دارای سند بوده و کاری در آن صورت گرفته اما مدتهاست راکد مانده است و وجود اینها بیانگر آن است که نیازمند تلاش زیادی هستیم تا آنها را به چرخه فعالیت اقتصادی کشور بازگردانیم و خانه صنعت و معدن در این زمینه فعالیت قوی و غنی دارد و یکی از سه رکن اساسی تعیین تکلیف این شرایط در استان مازندران، خانه صنعت و معدن است.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه تاکنون زمینهای زیادی آزاد شده است، از خلع ید ۶۰ تا ۷۰ هکتار زمینهای راکد در شهرک صنعتی شماره یک ساری خبر داد و گفت: این زمینها به سرمایهگذارانی که قول فعالیت سریع و جدی دادهاند، واگذار شده است.
وی از دیگر برنامههای در دست اقدام به همکاری با بیمههای کشور بهمنظور اخذ بهترین خدمات برای واحدهای صنعتی استان در زمینه بیمههای مسئولیت، آتشسوزی، تکمیلی و خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: هدف ما بر این است تا این کار را بهصورت کارگزاری در خانه صنعت و معدن انجام دهیم؛ چراکه وقتی شرکتهای بیمه با تعداد زیاد بیمهگذار مواجه شوند، رفتار و سیاستهای خود را تغییر داده و تعدیل میکنند.
این مسئول با عنوان اینکه خانه صنعت و معدن دبیرخانه اجرایی ستاد تسهیل استان است، از برگزاری تمامی جلسات ستاد تسهیل تخصصی در این خانه خبر داد و افزود: جلسات ستاد تخصصی تسهیل تقریباً همه هفته در خانه برگزار و به مشکلات واحدهای صنعتی رسیدگی و طرفهای ذینفع در این جلسات به تشریک مساعی در جهت رفع مشکلات بخش تولید میپردازند.
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