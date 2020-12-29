سهم پیش بینی شده برای گیلان در لایحه بودجه/ بازنگری ضروری است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- رضا اکبری: بودجه یک سند معتبر مالی است که باید در حوزه‌های داخلی، خارجی، نقاط قوت و ضعف کشور و همچنین فرصت‌ها در حوزه‌های مختلف کشور دیده شود و با توجه به جنگ اقتصادی کنونی باید سندی تضمین شده در برابر همه خطرات احتمالی اقتصادی باشد تا کشور را از ورطه بحران برهاند و در کنار تکیه بر تولید داخلی به رونق کشور کمک دوچندان باشد.

اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط دولت به مجلس تقدیم شد اشکالات و نواقص فراوانی همچون انبساطی بودن بودجه و توجه بیش از حد به هزینه‌ها و همچنین وعده صادرات نفتی بیش از دو میلیون بشکه برای جبران کسری بودجه را با خود به همراه دارد که باعث شده لایحه بودجه در حال حاضر کارت زرد اول خود را از سوی نمایندگان مجلس دریافت کرده و با دریافت کارت زرد دوم برای اصلاح به دولت بازگردانده می‌شود.

در تعیین بودجه برای گیلان به عنوان استانی که از یک سو به دلیل دارا بود مواهب الهی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی به عنوان یکی از مقاصد اصلی سفر مسافران از سراسر کشور محسوب شده و هرساله خصوصاً در ایام سفر شاهد جمعیت شناور قابل توجهی در این استان سرسبز هستیم و از سوی دیگر پروژه‌های عمرانی و زیست محیطی بسیاری همچون راه آهن، آزاد راه قزوین رشت، احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های حیاتی، زباله سراوان و چندین پروژه عمرانی با عمر بالای ۲۰ سال بر زمین مانده، رقمی کمتر از انتظار از سوی دولت تدبیر و امید در نظر گرفته شد و البته شاید رئیس گیلانی خزانه دولت ترجیح داده مرغ همسایه را غاز دانسته و اعتبارات بیشتر را برای سایر استان‌ها در نظر بگیرد که به پشتیبانی از هم استانی‌هایش متهم نشده باشد.

این در حالی است که در سهم گیلان از بودجه سال آینده شاهد کسری ۲۳۰ میلیارد تومانی برای این استان هستیم که این سوال را به ذهن متبادر می‌کنند با این شرایط چگونه باید برای پروژه‌های مختلف برنامه ریزی کرد؟

سهم ۱۳۴۱ میلیارد تومانی گیلان از بودجه سال ۱۴۰۰

درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت به غیر واقعی بودن این لایحه اشاره و معتقد است میزان فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، در سال آینده قطعاً تحقق نمی‌یابد و پیش بینی هزار میلیارد تومانی دولت در این لایحه برای فروش اوراق مشارکت، قطعاً دولت بعدی را با بحران مواجه می‌سازد.

کوچکی نژاد همچنین با اشاره به سهم هزار و ۳۴۱ میلیارد تومانی گیلان در بودجه سال آینده، اظهار کرد: این در حالی است که با توجه به پیش بینی ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی استان، نمایندگان باید به دنبال ردیف‌های ملی بودجه برای گیلان باشند.

وی اختصاص ردیف‌های ملی برای چند پروژه راه سازی، سد سازی و راه آهن رشت به انزلی با رشد بودجه قابل قبول، از نکات مثبت بودجه سال آینده برای گیلان برشمرد و ادامه داد: البته باید این مقدار با توجه به بدهکاری استان به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی بزرگ، تحرک چندانی در این پروژه‌ها دیده نخواهد شد.

رشد ۴۷ درصدی اعتبارات تملک و هزینه‌ای گیلان

کیوان محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان نیز آذر ماه امسال در جمع خبرنگاران گفته بود که بودجه استان در ابتدای سال ۹۹ در مجموع ۹۰۵ میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بیش از هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته و در نتیجه حدوداً ۴۷ درصد در اعتبارات تملک و هزینه‌ای استان گیلان در بودجه سال ۱۴۰۰ رشد وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال سهم گیلان در زمینه بودجه عمرانی حدود ۳۷۲ میلیارد تومان بوده، عنوان می‌کند: که این رقم نیز در بودجه سال آینده با رشد ۱۷ درصدی به ۴۳۶ میلیارد تومان رسیده و در بودجه هزینه‌ای، گیلان شاهد رشد ۵۷ درصدی است و از ۵۳۳ میلیارد تومان به ۸۳۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.

محمدی افتتاح راه‌آهن رشت - قزوین و تجهیز برخی از بیمارستان‌ها در گیلان را پاداش صبر مردم و عملکرد دولت دانست و با انتقاد از هجمه‌های وارد شده به بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس واقعیت‌های موجود و ظرفیت‌های کشور بسته شده و بر اساس اعلام کارشناسان، دلار در بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه دولت مکلف به انجام مصوبه‌های مجلس بوده و تمهیدات لازم برای محقق نشدن بودجه از طریق فروش نفت اندیشیده شده ادامه می‌دهد: نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بشکه‌ای ۴۰ دلار بسته‌شده و میانگین قیمت هر بشکه نفت اکنون از ۴۰ دلار بیشتر شده و جمهوری اسلامی ظرفیت صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه نفت را دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات این استان در سال جاری نسبت به سال گذشته روند صعودی را طی کرده است ادامه می‌دهد: در بحث اعتبارات ملی و استانی ویژه، گیلان دارای رتبه ۶ کشور است.

با همه این تفاسیر و در حالی که دولتی‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۰ تمام قد دفاع می‌کنند اما نوع بودجه بندی برای گیلان صدای نمایندگان مردم این استان در مجلس را در آورده و معتقدند حق گیلان در این بودجه بندی داده نشده و باید لایحه بودجه برای اصلاح و تکمیل به دولت بازگردد.

هدفمند کردن مالیات بدون افزایش پایه‌های مالیاتی

«مهرداد گودرزوند چگینی» نماینده رودبار در مجلس که یکی از اعضای کمسیون تلفیق است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بودجه کشور هم در بخش مصارف و هم در بخش منابع نیازمند بازنگری جدی است.

گودرزوند چگینی با اشاره به پیش بینی افزایش ۵۹ درصدی هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال آینده، ادامه داد: در لایحه بودجه، مصارف بر اساس شرایط بسیار نرم و طبیعی طراحی شده و پیش بینی ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز و همچنین سایر ارتباطات همچون جریان تبادلات مالی در این بودجه به طور خوش بینانه و بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی و کرونایی دیده شده است.

وی با بیان اینکه دولت باید به سمت هدفمند کردن دریافت مالیات بدون افزایش پایه‌های مالیاتی و پی ریزی اداره کشور بدون وابستگی به نفت حرکت کند، افزود: در بخش منابع فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت، فروش اوراق و مالیات و عوارض گمرکی آورده شده که با توجه به شرایط تحریمی، در خوشبینانه ترین حالت، این میزان فروش نفت در سال ۱۴۰۰ با وضعیت تحریمی هم خوانی نداشته و دولت ناچار باید به سمت فروش اوراق نفتی پیش رود که در صورت بروز چنین حالتی ایجاد بدهکاری بدون پشتوانه برای کشور را به دنبال دارد.

چگینی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی کالاها و خدمات خاص زیادی وجود دارد که می‌تواند بخش بودجه را پوشش دهد، گفت: در این بودجه افزایش ۲۵ درصد حقوق کارکنان دولت، مطالبات معوقه رتبه بندی فرهنگیان، پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و … آورده شده و از سوی دیگر درصد میزان مالیات‌ها علی رغم افزایش مبلغ آن، در شکل گیری بودجه کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه بودجه برنامه عملیاتی یک ساله کشور از اسناد بالادستی همچون برنامه پنج ساله توسعه و قانون اساسی و قوانین عادی و اسناد و امکان‌های بالقوه و بالفعل و قابلیت‌های کشور تدوین می‌شود، افزود: تغییرات اساسی در بودجه شرکت‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات را در بودجه ۱۴۰۰ کاهش دهد.