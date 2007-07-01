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۱۰ تیر ۱۳۸۶، ۹:۵۷

یک دستگاه خودروی زانتیا پاداش قهرمانی ایران در آسیا

در صورت قهرمانی تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام ملت های آسیا به هریک از بازیکنان و مربیان این تیم یک خودروی زانتیا اهدا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تربیت بدنی درمراسم بدرقه تیم ملی فوتبال کشورمان به مسابقات جام ملت های آسیا به کلیه بازیکنان و مربیان این تیم وعده داد در صورت قهرمانی در این مسابقات به هریک از آنها یک خودروی زانتیا اهدا خواهد شد.

وی با آرزوی توفیق تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا از بازیکنان خواست با همت بالا پس از 32 سال قهرمانی را برای کشورمان به ارمغان بیاورند.

این درحالیست که به تیم فوتسال کشورمان پس از قهرمانی در نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا تنها 70 میلیون ریال پرداخت شد.

کد مطلب 510448

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