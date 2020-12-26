۶ دی ۱۳۹۹، ۸:۴۷

رئیس کتابخانه‌های عمومی جهرم خبرداد:

برگزاری سلسله جلسات آموزشی آنلاین در کتابخانه عمومی جهرم

جهرم- رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان جهرم از برگزاری سلسله نشست و کارگاه های آموزشی آنلاین در شهرستان جهرم خبر داد.

مجتبی امیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط بیماری کرونا و ایجاد محدودیت‌ها و تعطیلی کتابخانه‌های عمومی، به دلیل دور نشدن افراد از کتاب و همچنین ایجاد و افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی کارگاه‌های آموزشی در کتابخانه های عمومی شهرستان به صورت آنلاین با حضور نویسندگان، مترجمان و دیگر اهالی اصحاب کتاب و کتابخوانی به صورت آنلاین در شهرستان جهرم برگزار خواهد شد.

وی افزود: این سلسله نشست و کارگاه‌ها استمرار خواهد داشت و این جلسات و کارگاه‌های آموزشی به صورت آنلاین تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جهرم با اشاره به اینکه اولین جلسه آموزشی با موضوع شیوه‌های مثبت‌اندیشی و مسائل کامیابی و موفقیت اجرا و برگزار شد، گفت: شامگاه جمعه با حضور نویسنده بومی «جلال طحان» که چند کتاب ارزشمند در حوزه موفقیت و مثبت اندیشی دارد که این کتاب‌ها به حمدلله جز پرتیراژترین، پرطرفدارترین و پرمخاطب ترین کتاب‌های حوزه مثبت اندیشی و موفقیت است، برگزار شد و استقبال خوبی صورت گرفت.

امیرزاده با تشریح هدف از برگزاری کارگاه با موضوع مثبت اندیشی بیان داشت: همه به این موضوع بسیار نیازمند هستیم و با توجه به مشکلاتی که امروزه در سطح جامعه مانند مسائل اقتصادی، بیماری کرونا و همچنین دیگر مسائلی است که وجود دارد، بتوانیم با برگزاری این کارگاه آموزشی در این شرایط سخت به هرحال زندگی را با شادکامی و موفقیت پیش برده و در این کارگاه راهکار و راه حل‌های مثبت اندیشی مطرح شد.

    • احمدرضا IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
      کاری خیلی خوبی است دستون درد نکنه
    • مهدی IR ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
      ای کاش در همه زمینه ها همین جور آگاهی رسانی و مثبت اندیشی بود. کار عالی است.

