وزیر علوم میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور پیامی، میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت.

متن پیام تبریک دکتر غلامی به شرح زیر است:

سالروز میلاد حضرت مسیح (ع) که از زبدگان سلسله پیام آوران الهی است؛ به همه یکتاپرستان بویژه برادران و خواهران مسیحی؛ همکاران دانشگاهی و دانشجویان عزیز مسیحی در خانواده بزرگ نظام آموزش عالی کشور عرض تبریک و تهنیت دارم.

پیامبران الهی یکتا پرستی، دوستی و مودّت، اهتمام به دانستن و کسب دانایی را ستوده‌اند و بر پرهیز از ستیز و خشونت ابرام داشته‌اند. بی‌گمان آنها در مقام نخستین معلمان بشر انسان‌ها را به آموختن و آزادگی دعوت کرده‌اند. پاسداشت حرمت و بزرگداشت مقام شامخ آنها؛ احترام و تجلیل از کرامت انسان و خالق هستی است.

روزهای متعلق به این عزیزان فرصتی است تا ما پیروان و باورمندان به ادیان الهی در تحکیم و ترویج آموزه های مترقی دینی تلاش بیشتری داشته باشیم. توفیق حرکت در مسیر رشد و تعالی مبتنی بر آموزه ها و تعالیم ادیان الهی را از درگاه حق برای یکایک علاقه مندان به رسولان الهی مسئلت دارم.