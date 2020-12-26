سید صادق پژمان، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره متولی ورزشهای الکترونیک در مسابقات آسیایی جهانی و المپیک گفت: در مجموعه بنیاد ملی بازیهای رایانهای، متولی همه بخشهای اکوسیستم بازی دیجیتال است و مطابق اساسنامهای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و وظایف بنیاد آمده و شفاف شده است، قرار بوده موضوعات سیاستگذاری و ریلگذاری در حوزه بازیها با یک قرارگاه باشد که قاعدتاً بنیاد در حوزه بازیها دیجیتال است.
او ادامه داد: یکی از شاخصهای این اکوسیستم، حوزه مصرف است که در ذیل این حوزه، فعالیتهای مختلفی انجام داده میشود که بخشی از آن مرتبط به بازیکنندگان است، در کشور ما نزدیک به ۳۲ میلیون نفر بازیکن وجود دارند که ۶۲ درصد مرد و ۳۸ درصد زن هم هستند و عموم بازیها در پلتفرم موبایل است. این نشاندهنده تعداد بالای مصرف کننده است و طیف متنوع در رده سنی مختلف طرفدار بازیاند.
پژمان اظهار کرد: بخشی از این بازیکنها نیازهای مختلفی دارند و ما باید در بخش تولید بازیهای ایرانی از محصولات حمایت کنیم تا در تجاریسازی، رشد و توانمندی ارتقا پیدا کنند و سهم بیشتری از بازار را کسب کنند. در پیماشی اخیر انجام شده از ۱۵ بازی پر مخاطب مطابق نظر مخاطبان ۴ عنوان از بازیهای بومی در این لیست قرار دارد. باید این را بدانیم که بازی ایرانی در حال رشد است هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ توسعه مخاطبانی که دارند. به همین نسبت اگر بخواهیم جلو برویم در بخش بازیکنان (۳۲ میلیون) بخشی از این تعداد حرفهای هستند که انتظارات متفاوتی دارند و قاعدتاً برنامه مجزایی را هم میطلبد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای افزود: در خصوص کلیت بازیکن که باید در ارتقا سواد بازی، توجه به ردهبندی سنی و موضوعاتی که بهعنوان مشکلات زیرساختی دارند، باید آن را دنبال کنیم. اما موضوعات محتوایی، فرهنگی و ترویجی در اولویت فعالیتها بنیاد است. در خصوص بازیکنهای حرفهای هم درصدد استعدادیابی هستیم تا فضای رقابت را برای آنان فراهم کنیم.
او گفت: در خصوص بازیکنهای حرفهای، بنیاد هر ساله برنامهای دارد که بهعنوان جام قهرمانان بازیهای ویدئویی است و علاقهمندان در این رویداد شرکت میکنند و رقابت کاملی شکل میگیرد و در دل این مسابقات، منتخبینی مشخص میشوند و رتبهبندی صورت میگیرد و در نتیجه بنیاد با همکاری سازمانها و ارگانهای کشور همانند وزارت ورزش و… از گیمرها حمایت شود که یکی از این حمایتها اعزام به مسابقات بینالملی است، یا تأسیس باشگاههایی که از گیمرها کمکم حمایت کنند تا بتوانند به عنوان بازیکنها حرفهای به باشگاهها راه پیدا کنند تا بتوانند تمرین کنند و هزینههایشان پرداخت شود. متناسب با تمام این رویدادها امکان حضور در مسابقات جهانی را داشته باشند.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای درباره امکانات فضای نت برای بازیکنهای بازیها اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم بحث اینترنت است که اختلالهایی در زیرساخت اینترنت وجود دارد باید برای آنان هموار شود زیرا بازیها عموماً در بخش مقدماتی آنلاین انجام میشود و باید در رقابت با بازیکنهای خارجی از اینترنت با کیفیت بهرهمند باشند، ما در این بخش برنامهریزیهای با وزارت آیسیتی داشتیم تا بتوانیم امکانات اینترنتی خوبی را در اختیار بازیکنها قرار دهیم.
پژمان ادامه داد: با توجه به آماری که داریم بازیکنها رتبههای خوبی در مسابقات جهانی داشتهاند و این نشاندهنده نکته خوبی است که باید در این حوزه کار کرد تا توسعه پیدا کند و در مسابقات المپیک یا آسیایی بتوانند مدال کسب کنند. بنیاد ملی بازی رایانهای در این زمینه گفتوگوهایی با کمیته ملی المپیک داشته است و تفاهم نامهای هم در حال امضا است که موضوعات گیمرها را در این راستا مورد حمایت قرار دهیم. همچنین با وزارت ورزش هم در حال گفتوگو و پیگیری موضوع ایجاد سازوکار عادلانه برای اعزامهای خارجی هستیم.
