۶ دی ۱۳۹۹، ۸:۰۰

با تاکید بر ادامه فعالیت ها؛

سفارت آمریکا در بغداد ادعای العربیه را تکذیب کرد

سفارت آمریکا در بغداد ادعای رسانه های سعودی در خصوص تخلیه این سفارتخانه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد که شایعات منتشر شده در خصوص تخلیه این سفارتخانه در عراق نادرست است.

بر اساس اعلام سفارت آمریکا، «متیو تولر» سفیرآمریکا همچنان در بغداد حضور دارد و این سفارتخانه به فعالیت خود ادامه می دهد.

سفارت آمریکا در بغداد در حالی بر عدم تخلیه این سفارتخانه تاکید کرد که پیشتر برخی از رسانه‌های منطقه از جمله شبکه‌های وابسته به عربستان سعودی مانند الحدث و العربیه مدعی شده بودند که به جز سفیر و همراهانش، سایر کارکنان، سفارت‎خانه آمریکا در بغداد را ترک‌ کرده‌اند.

این رسانه‌ها همچنین از آماده باش در پایگاه‌های آمریکایی در عراق خبر داده‌ بودند.

روز گذشته، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری اعلام کرد که سفارت آمریکا در بغداد کار تخلیه کارمندانش به استثنای سفیر و همراهانش را تکمیل می کند.

این شبکه به نقل از منابع خود افزود: پایگاههای آمریکا و پایگاههای وابسته به ائتلاف بین المللی در عراق به حالت آماده باش درآمده است.

فاطمه صالحی

