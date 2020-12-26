لزوم ایجاد انگیزه در فضای سرمایه گذاری خراسان جنوبی

محسن احتشام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: ۸۰۶ فعال اقتصادی خراسان جنوبی عضو اتاق بازرگانی بیرجند هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه ۱۷۳ کارت معتبر بازرگانی در استان داریم، بیان داشت: بخش عمده این کارت‌ها مربوط به اشخاص حقوقی است.

وی تصریح کرد: باتوجه به مشکلات تعهدات ارزی که بانک مرکزی گذاشته است بسیاری از اعضا انگیزه‌ای برای تمدید کارت‌های خود ندارند.

احتشام با اذعان به اینکه انحرافی در استفاده از کارت‌های بازرگانی در استان نداشته‌ایم، ادامه داد: برخی از تجار به دلیل ریالی بودن تبادلات با افغانستان توان برگشت ارز را ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند به تشکیل کنسرسیوم زرشک به عنوان یکی از مصوبات مهم این شورا اشاره کرد و افزود: در این کنسرسیوم بنا داریم در زمینه بازار و بازاریابی محصول زرشک ورود کنیم تا بخشی از مشکلات کشاورزان را در زمینه معرفی زرشک و صادرات آن حل کنیم.

صادرات تنها ۴۲۵ تن زرشک خراسان جنوبی

وی با اشاره به تولید ۲۲ هزار تن زرشک در استان عنوان کرد: از این میزان سال گذشته تنها ۴۲۵ تن صادرات داشته‌ایم که رقم بسیار کمی است.

به گفته وی یکی از معضلات پایین بودن قیمت زرشک هم همین عدم وجود محصول در سبد صادراتی است و تلاش می‌کنیم تا در این زمینه تا آنجا که بتوانیم همیار کشاورزان و روستاییان باشیم.

احتشام اضافه کرد: در سال جاری ۱۱۸ جلسه در راستای حل اختلافات مالیاتی فعالان اقتصادی استان برگزار شده که مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق اعم مشکلات در این حوزه بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین در راستای حل و فصل مشکلات واحدها و فعالان اقتصادی در ۱۲۰ جلسه تأمین مطالبات تأمین اجتماعی نیز شرکت داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه صدور گواهی مبدا در اتاق بازرگانی بیرجند انجام می‌شود، افزود: کشورهای مقصد گواهی مبدا برای ارمنستان، ترکیه، سروستان، عمان دانمارک، ژاپن و بلژیک و… بوده است.

احتشام تصریح کرد: همچنین از ابتدای امسال ۲۵ دوره آموزشی از سوی اتاق با شرکت هزار و ۲۲۱ نفر برگزار شده که ۷ هزار و ۳۲۶ نفر ساعت آموزش ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ۱۲ سال از فعالیت اتاق بازرگانی بیرجند می‌گذرد، بیان داشت: ساختمان اتاق بازرگانی بیرجند را از محل اعتبارات داخلی با زیربنای هزار و ۸۰۰ مترمربع در ۵ طبقه احداث کرده‌ایم.

لزوم ایجاد انگیزه در فضای سرمایه گذاری استان

وی داشتن انگیزه و بی انگیزه گی دو روی یک سکه دانست و افزود: برای توسعه پایدار و رفع موانع و مشکلات تولید کننده و کارآفرین باید انگیزه ایجاد کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با تاکید بر اینکه مسئولیت مداری باید جایگزین وظیفه مداری شود گفت: برخی مدیران استان ریسک پذیر نیستند و بیشتر وظیفه مدار هستند تا مسئولیت مدار باشند.

وی با اذعان به اینکه کارآفرین ریسک می‌پذیرد عنوان کرد: در زمینه مسئولیت اجتماعی بسیار مهم است فعالیت‌ها مبتنی بر خدمات اجتماعی صورت گیرد.

احتشام با بیان اینکه علی رغم اینکه در استان ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد اما از آن به عنوان استان کمتر توسعه یافته و محروم یاد می‌شود، ادامه داد: امیدواریم با دیدگاه‌ها و تفکرات توسعه گرایی که استاندار جدید دارد بتوانیم فضای کسب و کار را تسهیل و موانع پیش رو را برداریم تا به جهش تولید برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در ادامه با بیان اینکه بحث سرمایه گذاری در استان باید جدی گرفته شود، بیان کرد: خراسان جنوبی معدن علم و دانش و نیروی انسانی تواتمند است.

وی به وجود معادن غنی در استان و محصولات استراتژیک هم اشاره کرد و افزود: اما این سرمایه‌های بزرگ در استان مغفول مانده است.

احتشام با بیان اینکه در حوزه صنعت طرح عارضه یابی را داشته‌ایم، گفت: عمده صنایع استان صنایع کوچک و متوسط هستند که انتظار داریم مشکلات به صورت عملیاتی حل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند تصریح کرد: واحدهای دارای مزیت را کمک کنیم تا احیا شوند.

احتشام گفت: با نگاه یکسان نمی‌توان به توسعه متوازن رسید و باید نگاه ویژه به خراسان جنوبی و محرومیت‌های آن بشود و نسخه ویژه برای استان ارائه شود.