پشت پرده روند نزولی آمار کرونا/زندگی بدون کرونا در پاییز ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها آمار کرونا در کشور روند نزولی به خود گرفته و آن طور که از اعلام آمارهای روزانه سخنگوی وزارت بهداشت می‌توان نتیجه گرفت، این است که شرایط در حال بهبود است.

حال سوال اینجاست که آیا ترس از ابتلاء به کرونا باعث شد تا مردم مثل روزهای اول شیوع کرونا که در خانه‌ها ماندند، این وضعیت بهبود یابد و یا اینکه اعمال محدودیت‌های شدید که از اول آذر در مناطق قرمز اجرا شد.

متأسفانه یکی از تبعات ناگوار اعلام آمار فروکش کرونا در کشور، این است که مردم دوباره در صدد عادی انگاری رفتارهای اجتماعی خود شوند. در این بین، آغاز سفرها می‌تواند یکی از نگرانی‌های پیش رو برای حفظ شرایط موجود کرونایی باشد. یعنی اینکه مردم هر لحظه منتظر لغو محدودیت‌های تردد هستند تا دوباره بار سفر ببندند.

اگر چنین شرایطی ایجاد شود، قطعاً زمستان سخت‌تر از پاییز را تجربه خواهیم کرد.

علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در واکنش به عادی انگاری شرایط کنونی در کشور، گفت: با اینکه روند شیوع بیماری در کشور رو به کاهش است اما نباید با عادی انگاری موجب بروز مجدد پیک بیماری شویم، چرا که پیک گذشته کرونا فشار بسیار زیادی به کادر بهداشت و درمان وارد کرد.

وی افزود: اکنون در وضعیت جدیدی قرار گرفته‌ایم و امیدواریم با رعایت خوب پروتکل‌های بهداشتی این روند ادامه داشته باشد.

در همین حال، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با عنوان این مطلب که کاهش آمار به معنای افول قطعی این بیماری نیست و از نظر زمانی هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم بگوییم که در مسیر کاهش بیماری در حال حرکت هستیم، تاکید کرد: طبیعتاً در هفته پیش رو می‌توان تحلیل دقیق‌تری در این زمینه ارائه داد.

وی در ارتباط با شرایط تهران، گفت: شرایط تهران همان طور که بارها اعلام شده به رغم کاهش نسبی شاخص مرگ و میر باید شکننده و ناپایدار تلقی شود.

قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به همراهی مردم در رعایت پروتکل‌ها و کاهش حضور در اجتماعات که سبب روند رو به کاهش بار بیماری شده است، گفت: قدرت این ویروس وابسته به رفتارهای اجتماعی است و هر زمان که مردم مراعات کرده و در تجمعات حضور پیدا نکردند، بار بیماری کمتر شده است اما وقتی دچار ساده انگاری شده ایم، روند بیماری رو به افزایش می‌رود.

وی با اعلام اینکه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد میزان مراجعات بیماران کرونایی به بیمارستان‌ها کاهش یافته و در بعضی بیمارستان‌ها تخت‌ها خالی از بیماران مبتلا به کرونا شده است، افزود: کاهش مراجعات به بیمارستان‌ها موجب شده تا تمرکز ما بر ارائه خدمات غیر کرونایی بیشتر شود و اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند شاهد کاهش روند بیماری و مرگ و میر بیماران کرونایی در کشور خواهیم بود.

به نظر می‌رسد ستاد ملی مبارزه با کرونا، برای لغو احتمالی محدودیت‌ها در شهرهای نارنجی و از جمله تهران، باید وسواس بیشتری به خرج دهد و اجازه ندهد روزهای تلخ پاییز دوباره در زمستان تکرار شود.

آن طور که پیام طبرسی عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، عنوان داشته است؛ اگر بتوانیم به سلامت از زمستان عبور کنیم، بهار نسبتاً آرام کرونایی خواهیم داشت و می‌توان امیدوار بود در مهر ۱۴۰۰، شرایط برای زندگی غیر کرونایی فراهم شود.