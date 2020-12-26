ترافیک صبحگاهی در اکثر معابر پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبحگاه شنبه ششم دی ماه ۱۳۹۹ اظهار داشت: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بوستان جوانمردان، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری دارای ترافیک صبحگاهی هستند.

وی ادامه داد: مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از شیشه مینا و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

سرهنگ رنجبر ادامه داد: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب شمیران نو، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از هنگام، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از کامرانیه، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع) دارای ترافیک هستند.

وی گفت: شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح، آزادی در مسیر غرب به شرق از میدان آزادی و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی نیز دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.