  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ دی ۱۳۹۹، ۸:۵۲

با تائید اولین مورد ابتلا؛

کرونای انگلیسی به فرانسه رسید

کرونای انگلیسی به فرانسه رسید

تائید اولین مورد ابتلا به کرونای انگلیسی، نگرانی از بابت آغاز موج جدیدی از بیماری در کشور فرانسه را موجب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت بهداشت فرانسه نخستین مورد ابتلاء به گونه انگلیسی ویروس کووید ۱۹ را در این کشور تائید کرد.

فرد بیمار یک مرد فرانسوی مقیم انگلیس است که ۶ روز پیش، به فرانسه بازگشته است.

انتشار این خبر، نگرانی‌ها از بابت آغاز موج جدیدی از انتشار ویروس کرونا را در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، به شدت افزایش داده است.

گفته می‌شود سرعت انتشار گونه جهش یافته کووید ۱۹ که به کرونای انگلیسی مشهور است؛ ۷۰ برابر انواع قبلی است.

تاکنون در فرانسه، ۶۲ هزار و ۴۲۷ نفر در اثر ابتلاء به کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند و طی شبانه‌روز گذشته، ۲۰ هزار و ۲۶۲ نفر به شمار مبتلایان جدید افزوده شده است.

کد مطلب 5104619
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها