کرونای انگلیسی به فرانسه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت بهداشت فرانسه نخستین مورد ابتلاء به گونه انگلیسی ویروس کووید ۱۹ را در این کشور تائید کرد.

فرد بیمار یک مرد فرانسوی مقیم انگلیس است که ۶ روز پیش، به فرانسه بازگشته است.

انتشار این خبر، نگرانی‌ها از بابت آغاز موج جدیدی از انتشار ویروس کرونا را در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، به شدت افزایش داده است.

گفته می‌شود سرعت انتشار گونه جهش یافته کووید ۱۹ که به کرونای انگلیسی مشهور است؛ ۷۰ برابر انواع قبلی است.

تاکنون در فرانسه، ۶۲ هزار و ۴۲۷ نفر در اثر ابتلاء به کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند و طی شبانه‌روز گذشته، ۲۰ هزار و ۲۶۲ نفر به شمار مبتلایان جدید افزوده شده است.