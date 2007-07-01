برگزاری کنکور غیرپزشکی دانشگاه آزاد در 14 تیر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه هنر 10 هزار و 436 نفر و در گروه الف ریاضی و فنی مهندسی 119 هزار و 170 داوطلب به رقابت می پردازند.

در بعد از ظهر همین روز آزمون مجموعه ب گروه ریاضی و فنی مهندسی نیز با حضور 164 هزار و 189 داوطلب ثبت نام شده در این آزمون برگزار می شود.

بدین ترتیب در نخستین روز برگزاری آزمون مجموعا 293 هزار و 795 نفر آزمون خود را به پایان می رسانند .

در دومین روز آزمون، نخست داوطلبان گروه علوم انسانی رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 15 تیرماه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

گروه علوم انسانی با شرکت 269 هزار و 716 داوطلب ، دارای بیشترین شرکت کننده در این آزمون است .

در نهایت عصر جمعه 16 تیرماه 142 هزار و 156 داوطلب گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی و 27 هزار و 631 داوطلب گروه زبان های خارجه به رقابت با یکدیگر می پردازند.