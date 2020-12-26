۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۰۲

«تئاتر شهر» تا پایان سال دارای حریم می‌شود/ جلسه با معاون میراث

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی در هفته گذشته، اعلام کرد تلاش می‌کنیم و امیدواریم تا پایان سال جاری تئاتر شهردارای حریم شود.

قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت و سرانجام حریم تئاتر شهر برای حفظ این بنای ملی و بهبود شرایط محیطی و فرهنگی پیرامون این مجموعه تئاتری، به خبرنگار مهر گفت: نظر وزارت میراث فرهنگی در زمینه اینکه مجموعه تئاتر شهر دارای حریم باشد، مهم است زیرا مجموعه تئاتر شهر به عنوان یک بنای ملی ثبت شده است. در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر طالبیان معاون وزیر میراث فرهنگی و همچنین چند تن از مدیران کل ستادی میراث فرهنگی در خصوص حریم مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

وی یادآور شد: خوشبختانه همه دوستان وزارت میراث فرهنگی در اینکه تئاتر شهر باید دارای حریم باشد متفق‌القول هستند. دوستان شهرداری هم در این راستا همراهی لازم را دارند

آشنا با اشاره به ارائه نقشه‌های قدیمی حریم تئاتر شهر و نقشه‌های جدید در نظر گرفته شده برای این حریم، افزود: نقشه‌های جدید هم متناسب با مجموعه تئاتر شهر طراحی شده‌اند که در عین حال هم هنرمندانه باشند و هم از این بنای ملی حفاظت کنند.

مدیرکل هنرهای نمایشی در پایان سخنان خود تأکید کرد: همه موافق این هستیم که تئاتر شهر دارای حریم باشد و تلاش برای اجرایی شدن این طرح ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال مجموعه تئاتر شهر حریم خود را داشته باشد.

فریبرز دارایی

