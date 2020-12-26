  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۱۲

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

کشف ۹۱ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه در پوشش تره‌بار

کشف ۹۱ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه در پوشش تره‌بار

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: پلیس مواد مخدر کرمانشاه پس از انجام تحقیقات گسترده موفق به کشف ۹۱ کیلوگرم ماده مخدر تریاک در پوشش کامیون تره بار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر فعالیت یکی از قاچاقچیان و اینکه در پوشش تره بار قصد انتقال مقدار زیادی مواد به مرکز کشور را دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی مسیر حرکتی کامیون مورد نظر شده و پس از شناسایی مقصد کامیون، موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران اطلاع دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: مأموران پلیس غرب تهران نیز با راهنمایی‌های صورت گرفته پلیس کرمانشاه کامیون حامل مواد مخدر را شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

جاویدان تصریح کرد: در بازرسی‌های صورت گرفته از کامیون توقیفی، حدود ۹۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و راننده نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5104639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها