به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر فعالیت یکی از قاچاقچیان و اینکه در پوشش تره بار قصد انتقال مقدار زیادی مواد به مرکز کشور را دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی مسیر حرکتی کامیون مورد نظر شده و پس از شناسایی مقصد کامیون، موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران اطلاع دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: مأموران پلیس غرب تهران نیز با راهنمایی‌های صورت گرفته پلیس کرمانشاه کامیون حامل مواد مخدر را شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

جاویدان تصریح کرد: در بازرسی‌های صورت گرفته از کامیون توقیفی، حدود ۹۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و راننده نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.