به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید احمدی صبح شنبه در جلسه هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی در محل تبلیغات اسلامی زنجان، با بیان اینکه هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی تنها برای اداره تبلیغات اسلامی نیست، گفت: این هیئت اندیشه ورز برای کل جامعه قرآنی است.

وی با بیان اینکه بانوان در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های خوبی دارند، اظهار کرد: باید در این هیئت اندیشه ورز فعالیت‌های خوبی شکل بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت: هیئت اندیشه ورز قرآنی با هدف حضور مؤثر بانوان در حوزه‌های مختلف قرآن و عترت برای تحقق سبک زندگی قرآنی تشکیل شده و باید فعالیت بانوان در این هیئت پر رنگ شود.

احمدی تاکید کرد: هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی باید با رویکرد توحیدی، تربیتی، تمدنی و انقلابی باشد.

وی با بیان اینکه سبک حرکت در هیئت اندیشه ورز متناسب با گام دوم انقلاب باشد، ابراز کرد: برای تحقق این مهم باید کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی در هیئت اندیشه ورز تشکیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت: تاکنون در حوزه قرآنی جبهه تشکیل نشده و باید این هیئت اندیشه ورز قرآنی عملیاتی کار کند.

احمدی با بیان اینکه این هیئت اندیشه ورز به منظور افزایش تعامل و رصد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و مسائل حوزه بانوان تشکیل شده است، گفت: بانوان نخبه حوزه قرآنی در شناسایی مسائل اجتماعی و فرهنگی باید حضور پر رنگی در این هیئت اندیشه ورز داشته باشند.

وی با بیان اینکه این هیئت به منظور بررسی مشکلات بانوان قرآنی در استان نیز تشکیل شده است، افزود: این هیئت به دنبال انجام فعالیت‌های تخصصی در حوزه بانوان است.