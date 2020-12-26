۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۹

معاون راهداری زنجان:

راه ارتباطی ۹۴ روستا در زنجان بازگشایی شد

زنجان-معاون راهداری زنجان،با اشاره به اینکه مسیر ارتباطی ۹۴ روستا که به دلیل بارش برف شدید مسدود شده بود، بازگشایی شد، گفت: راه ارتباطی ۱۶ روستا دراستان زنجان همچنان مسدود است.

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روز گذشته با بارش برف و وقوع کولاک راه ارتباطی ۱۱۰ روستا در استان زنجان را مسدود کرده بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۹۴ روستا بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی ۱۶ روستای زنجان همچنان مسدود است.

معاون راهداری زنجان، گفت: بیشترین راههای ارتباطی روستایی مسدود مربوط به شهرستان‌های زنجان، ماهنشان و سلطانیه است.

یوسفی تاکید کرد: با تلاش راهداران تمام این راه‌های ارتباطی روستایی استان به زودی بازگشایی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ راهدار با بیش از ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در جاده‌های استان در طرح زمستانی راهداری فعالیت دارند، گفت: این استان ۳۲ راهدار خانه دارد.

کد مطلب 5104653

