راه ارتباطی ۹۴ روستا در زنجان بازگشایی شد

زنجان-معاون راهداری زنجان،با اشاره به اینکه مسیر ارتباطی ۹۴ روستا که به دلیل بارش برف شدید مسدود شده بود، بازگشایی شد، گفت: راه ارتباطی ۱۶ روستا دراستان زنجان همچنان مسدود است.