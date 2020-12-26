راه ارتباطی ۹۴ روستا در زنجان بازگشایی شد

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روز گذشته با بارش برف و وقوع کولاک راه ارتباطی ۱۱۰ روستا در استان زنجان را مسدود کرده بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۹۴ روستا بازگشایی شد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی ۱۶ روستای زنجان همچنان مسدود است.
معاون راهداری زنجان، گفت: بیشترین راههای ارتباطی روستایی مسدود مربوط به شهرستانهای زنجان، ماهنشان و سلطانیه است.
یوسفی تاکید کرد: با تلاش راهداران تمام این راههای ارتباطی روستایی استان به زودی بازگشایی میشود.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ راهدار با بیش از ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در جادههای استان در طرح زمستانی راهداری فعالیت دارند، گفت: این استان ۳۲ راهدار خانه دارد.
