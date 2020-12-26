هوای زنجان سردتر می شود/ثبت رکورد دمای منفی ۱۵ درجه

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و فعلاً بارشی برای استان پیش بینی نشده است.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: هوای استان از امروز روند کاهشی داشته و تا روز دوشنبه هوای سرد حاکم است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: این سرما و یخبندان صبحگاهی تا صبح روز دوشنبه ماندگار است.

رحمان نیا با بیان اینکه دمای شهر زنجان بیش از ۹ درجه سانتی گراد کاهش یافته است، تاکید کرد: شهر زنجان با دمای منفی ۱۵ درجه سردترین مرکز استان کشور ثبت شد.

وی گفت: از دامداران و گلخانه داران استان درخواست می‌شود اقدامات پیشگیرانه از سرما زدگی را مد نظر قرار دهند.