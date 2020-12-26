۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان سردتر می شود/ثبت رکورد دمای منفی ۱۵ درجه

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از سردتر شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و فعلاً بارشی برای استان پیش بینی نشده است.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: هوای استان از امروز روند کاهشی داشته و تا روز دوشنبه هوای سرد حاکم است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: این سرما و یخبندان صبحگاهی تا صبح روز دوشنبه ماندگار است.

رحمان نیا با بیان اینکه دمای شهر زنجان بیش از ۹ درجه سانتی گراد کاهش یافته است، تاکید کرد: شهر زنجان با دمای منفی ۱۵ درجه سردترین مرکز استان کشور ثبت شد.

وی گفت: از دامداران و گلخانه داران استان درخواست می‌شود اقدامات پیشگیرانه از سرما زدگی را مد نظر قرار دهند.

