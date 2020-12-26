۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد:

ضرورت رعایت پروتکل‌ها در تردد به کشورهای همسایه

بندرعباس - رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر ضرورت رعایت پروتکل ها در تردد به کشورهای همسایه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی در تشریح آخرین وضعیت استان هرمزگان در مقابله با بیماری کووید ۱۹، افزود: در یک هفته اخیر موارد مثبت تست کرونا ۳۶ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۵۸ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان بستری شدند که در ۸ ماه اخیر کمترین تعداد بیماران جدید است، اظهارداشت: در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر جان باخت و جمع فوتی‌های بیماران کرونا به ۹۶۱ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: در حال حاضر ۹۷ بیمار کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این شمار ۳۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برند و حال ۱۵ نفر وخیم است.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته ورود بیماران کرونایی به بیمارستان‌های استان ۱۰ درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: در حال حاضر هیچ بیمار کرونایی در بیمارستان شهرستان بندرلنگه بستری نیست و دیگر شهرستان‌ها نیز حدود ۲تا۳ بیمار بستری کرونا دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌های هفته گذشته تمام شهرستان‌های هرمزگان وضعیت زرد دارند که امیدواریم این وضعیت ادامه داشته باشد.

فرشیدی با اشاره به جهش ویروس کرونا گفت: با توجه به اینکه استانی مرزی هستیم و ترددهای زیادی با کشورهای همسایه داریم باید شرایط را حفظ کنیم.

وی عنوان کرد: شهرستان‌های بندرعباس، قشم و کیش تعداد پروازهای زیادی به کشورهای دیگر دارد که باید تمام نکات بهداشتی و نظارتی در مبادی ورودی مد نظر گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص آنفلوآنزای پرندگان نیز بیان کرد: استان هرمزگان با توجه به آب و هوای خوب، مقصد بسیاری از پرندگان مهاجر است که باید مراقب باشیم در این زمینه غافلگیر نشویم.

