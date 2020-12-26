به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی در تشریح آخرین وضعیت استان هرمزگان در مقابله با بیماری کووید ۱۹، افزود: در یک هفته اخیر موارد مثبت تست کرونا ۳۶ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۵۸ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان بستری شدند که در ۸ ماه اخیر کمترین تعداد بیماران جدید است، اظهارداشت: در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر جان باخت و جمع فوتی‌های بیماران کرونا به ۹۶۱ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: در حال حاضر ۹۷ بیمار کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این شمار ۳۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برند و حال ۱۵ نفر وخیم است.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته ورود بیماران کرونایی به بیمارستان‌های استان ۱۰ درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: در حال حاضر هیچ بیمار کرونایی در بیمارستان شهرستان بندرلنگه بستری نیست و دیگر شهرستان‌ها نیز حدود ۲تا۳ بیمار بستری کرونا دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌های هفته گذشته تمام شهرستان‌های هرمزگان وضعیت زرد دارند که امیدواریم این وضعیت ادامه داشته باشد.

فرشیدی با اشاره به جهش ویروس کرونا گفت: با توجه به اینکه استانی مرزی هستیم و ترددهای زیادی با کشورهای همسایه داریم باید شرایط را حفظ کنیم.

وی عنوان کرد: شهرستان‌های بندرعباس، قشم و کیش تعداد پروازهای زیادی به کشورهای دیگر دارد که باید تمام نکات بهداشتی و نظارتی در مبادی ورودی مد نظر گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص آنفلوآنزای پرندگان نیز بیان کرد: استان هرمزگان با توجه به آب و هوای خوب، مقصد بسیاری از پرندگان مهاجر است که باید مراقب باشیم در این زمینه غافلگیر نشویم.