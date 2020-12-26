  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۳۵

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه خبر داد:

دستگیری سارق کابل برق با اعتراف به یازده فقره سرقت در کهگیلویه

دستگیری سارق کابل برق با اعتراف به یازده فقره سرقت در کهگیلویه

یاسوج- فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از دستگیری سارق سیم و کابل برق با اعتراف به یازده فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهان دیماز افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق و اماکن خصوصی در سطح شهرستان کهگیلویه موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

دیماز تصریح کرد: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک سارق حرفه‌ای سیم و کابل برق را شناسایی و دستگیر کردند.

دیماز افزود: متهم به ۱۱ فقره سرقت سیم و کابل برق و اماکن خصوصی در سطح شهرستان کهگیلویه اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد، از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای انتظامی و نصب سیستم‌های ایمنی از نگهداری وجه نقد و اشیا قیمتی در منزل بدون رعایت نکات ایمنی خودداری کنند.

دیماز تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5104681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها