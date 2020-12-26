دستگیری سارق کابل برق با اعتراف به یازده فقره سرقت در کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهان دیماز افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق و اماکن خصوصی در سطح شهرستان کهگیلویه موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

دیماز تصریح کرد: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک سارق حرفه‌ای سیم و کابل برق را شناسایی و دستگیر کردند.

دیماز افزود: متهم به ۱۱ فقره سرقت سیم و کابل برق و اماکن خصوصی در سطح شهرستان کهگیلویه اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد، از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای انتظامی و نصب سیستم‌های ایمنی از نگهداری وجه نقد و اشیا قیمتی در منزل بدون رعایت نکات ایمنی خودداری کنند.

دیماز تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.