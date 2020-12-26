به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برنامه ویژهای برای برف امسال در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: مسئولیت کلی در خصوص مقابله با بحران را بر عهده راهداری استان است و همه امکانات را نیز در اختیار راهداران قرار دادهایم.
مدیرکل مدیریت بحران گیلان با اشاره به اینکه بیش از ۵۵۰ دستگاه در اختیار راهداری استان است، بیان کرد: در مجموع دو میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب از استان در جریان برف اخیر برف روبی شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان برای آسیبهای حوزه کشاورزی پرداخت شده است، عنوان کرد: امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برای آسیبهای حوزه کشاورزی پرداخت شده و قرار است که از این پس خسارتها به صورت بیمه پرداخت شود.
مرادی با اشاره به اینکه نقاط ضعف استان در خصوص بحرانهای مختلف را در قالب برنامههای مدون شناسایی شده است، بیان کرد: در ۵ ماه اخیر، بانک اطلاعاتی استان در حوزه بحران را تکمیل و نقاط آسیبپذیر را نیز شناسایی کردیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان افزود: اکثراً افراد آسیب پذیر جامعه در حریم رودخانهها سکونت دارند لذا اعتبارات بنیاد مسکن استان را در این خصوص تعریف کرده و افراد ساکن در این مناطق میتوانند از این اعتبارات و وامهای کمبهره جهت جابجایی خود استفاده کنند.
