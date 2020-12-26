محور کیاسر مسدود است/ ثبت دمای منفی ۱۹ در بلده

سرهنگ علیرضا قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محور کیاسر از عصر دیروز به دلیل بارش سنگین برف و کولاک مسدود شده است، افزود: راهداران مشغول پاکسازی و بازگشایی مسیر هستند.

وی سطح جاده‌های استان را لغزنده و برفی بیان کرد و از رانندگان و هموطنان خواست تا در تردد از این محورها تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران نیز درباره کمینه دمای هوای استان در صبح امروز گفت: سردترین نقطه استان بلده با کمینه دمای ۱۹ درجه سانتیگراد بوده است.

وی افزود: همچنین کجور با دمای منفی ۱۴، آلاشت با منفی ۹.۴، پل سفید با منفی ۳.۵ و کیاسر با منفی ۷.۱ درجه دیگر مناطق سرد استان بوده است.