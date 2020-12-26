  1. استانها
  2. کردستان
۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۵۸

تصادف مرگبار در جاده قروه- سریش‌آباد؛

کشته و مجروح شدن ۴ نوجوان قروه‌ای بر اثر واژگونی خودرو

کشته و مجروح شدن ۴ نوجوان قروه‌ای بر اثر واژگونی خودرو

قروه- جانشین پلیس راه فرماندهی انتظامی کردستان گفت: به علت واژگونی خودروی سواری پژو پارس در محور قروه به سریش‌آباد متأسفانه ۲ نوجوان جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، حمید عبدالملکی اظهار داشت: غروب جمعه گزارش یک فقره تصادف فوتی در ۱۶ کیلومتری محور قروه به سریش آباد به این پلیس اعلام شد.

وی افزود: مأموران پلیس راه بلافاصله به محل اعلامی اعزام شدند و در بررسی‌های به عمل آمده علت تصادف سرعت بالای خودرو و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام شد.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: در این حادثه متأسفانه ۲ نوجوان ۱۶ ساله و ۱۳ ساله جان خود را از دست داده‌اند و ۲ سرنشین دیگر نیز بر اثر جراحات هم اکنون در بیمارستان بستری هستند.

وی افزود: راننده متوفی این سواری حادثه دیده ۱۶ ساله و سرنشین فوت شده نیز ۱۳ ساله هستند و متأسفانه سرعت بالای ماشین و عدم توانایی و تجربه کافی راننده در کنترل وسیله نقلیه موجب این حادثه شده است.

کد مطلب 5104701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها