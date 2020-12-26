به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، حمید عبدالملکی اظهار داشت: غروب جمعه گزارش یک فقره تصادف فوتی در ۱۶ کیلومتری محور قروه به سریش آباد به این پلیس اعلام شد.

وی افزود: مأموران پلیس راه بلافاصله به محل اعلامی اعزام شدند و در بررسی‌های به عمل آمده علت تصادف سرعت بالای خودرو و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام شد.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: در این حادثه متأسفانه ۲ نوجوان ۱۶ ساله و ۱۳ ساله جان خود را از دست داده‌اند و ۲ سرنشین دیگر نیز بر اثر جراحات هم اکنون در بیمارستان بستری هستند.

وی افزود: راننده متوفی این سواری حادثه دیده ۱۶ ساله و سرنشین فوت شده نیز ۱۳ ساله هستند و متأسفانه سرعت بالای ماشین و عدم توانایی و تجربه کافی راننده در کنترل وسیله نقلیه موجب این حادثه شده است.