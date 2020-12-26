۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۴۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد؛

دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در شهرستان سیروان

ایلام-مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام از دستگیری باند حفاران غیر مجاز آثار تاریخی در شهرستان سیروان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: روز گذشت پیرو اخبار واصله از انجمن‌های میراث فرهنگی و طی یک عملیات غافلگیرانه نیروهای یگان حفاظت این اداره کل با همکاری نیروی انتظامی، یک باند حفاران غیر مجاز به تعداد ۵ نفر در حین حفاری مناطق تاریخی شهرستان سیروان دستگیر شدند.

وی افزود: از متهمان تعدادی آلات و ادوات حفاری کشف و ضبط شد و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شدند.

شنبه زاده عنوان کرد: به استناد ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به قصد به ست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی، ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

