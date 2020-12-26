به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه می‌گوید شرایط ژئوپلیتیکی این کشور اقتضا می‌کند که توان نظامی خود را تقویت کند.

وی در این باره افزود: با توجه به مخاطرات و تهدیدهای جهانی به ویژه در منطقه‌ای که ترکیه در آن قرار دارد؛ نیازهای دفاعی نیروهای مسلح ترکیه به سرعت و در تناسب با شتاب باورنکردنی فناوری و همچنین تغییر نوع تهدیدها، در حال تغییر است.

آکار در نهایت گفت: به همن دلیل، وجود نیروهای مسلح قدرتمند برای حمایت از منافع ملی اجتناب ناپذیر است.

اظهارات آکار در حالی است که آمریکا از بابت خرید اس -۴۰۰ روسی، تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرده حال آنکه مناسبات آنکارا با شرکای اروپایی ناتو نیز به دلیل اختلاف در باب بهره‌برداری از منابع انرژی دریای مدیترانه شرقی، خدشه دار شده است.