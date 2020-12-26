۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۲

با اشاره به تهدیدهای موجود؛

ترکیه: موقعیت ژئوپلیتیکی اقتضا می‌کند که توان نظامی را تقویت کنیم

وزیر دفاع ترکیه می‌گوید مخاطرات و تهدیدهای جهانی به ویژه ژئوپلیتیک منطقه‌ای اصلی‌ترین دلیل برای تقویت توان نظامی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه می‌گوید شرایط ژئوپلیتیکی این کشور اقتضا می‌کند که توان نظامی خود را تقویت کند.

وی در این باره افزود: با توجه به مخاطرات و تهدیدهای جهانی به ویژه در منطقه‌ای که ترکیه در آن قرار دارد؛ نیازهای دفاعی نیروهای مسلح ترکیه به سرعت و در تناسب با شتاب باورنکردنی فناوری و همچنین تغییر نوع تهدیدها، در حال تغییر است.

آکار در نهایت گفت: به همن دلیل، وجود نیروهای مسلح قدرتمند برای حمایت از منافع ملی اجتناب ناپذیر است.

اظهارات آکار در حالی است که آمریکا از بابت خرید اس -۴۰۰ روسی، تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرده حال آنکه مناسبات آنکارا با شرکای اروپایی ناتو نیز به دلیل اختلاف در باب بهره‌برداری از منابع انرژی دریای مدیترانه شرقی، خدشه دار شده است.

مریم خرمایی

    • مسیح IR ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
      به قول سلطان اسماعیل صفوی هیچگاه به عهد وقول عثمانی اعتماد نکنید

