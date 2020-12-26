۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

نرخ سوادآموزی در کرمان از مرز ۹۴ درصد گذشت

کرمان - مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در حال حاضر نرخ سوادآموزی در استان کرمان به بیش از ۹۴ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندری نسب صبح شنبه در دیدار با امام جمعه کرمان به مناسبت هفته سواد آموزی بیان داشت: از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌توان به سواد آموزی و رشد نرخ سواد در کشور اشاره کرد، در حال حاضر نرخ سوادآموزی در کشور به بیش از ۹۴ درصد رسیده است.

وی افزود: بهترین راهبردهای ما در حوزه سوادآموزی آموزش مهارت‌های ضروری است ضمن اینکه سوادآموزان دوره‌های سوادآموزی و انتقال را نیز می‌گذرانند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در ۲۲ منطقه از استان مراکز محلی سواد آموزی راه اندازی شده که از مهمترین اهداف راه‌اندازی این مراکز می‌توان به مهارت آموزی و آموزش مهارتهای زندگی و ضروری اشاره کرد.

اسکندری نسب تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح شتاب بخشی سوادآموزی در استان و با هماهنگی شورای پشتیبانی سواد آموزی بی سوادان محله به محله، خانه به خانه و فرد به فرد شناسایی می‌شوند و تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان ساخت: با اجرای طرح بسیج سواد آموزی در استان با کمک نهادهای دولتی و غیردولتی شاهد رشد چشمگیر سوادآموزی در چند ساله اخیر بوده‌ایم.

کد مطلب 5104732

